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Несколько котлов вышли из строя на ТЭЦ Жезказгана: аким прокомментировал ситуацию

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Батарея
Батарея. Иллюстративное фото: pixabay.com

Три котла ТЭЦ по очереди вышли из строя в Жезказгане - глава города Кайрат Шайжанов рассказал, когда в дома горожан вернется тепло, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жезказгана.

По словам акима, вчера вечером трещину обнаружили на котле №4 - он был отключен, а специалисты преступили к ремонтным работам. Сегодня вечером запланирован запуск.

19 декабря в 07:15 была обнаружена еще одна трещина, на этот раз в котле №5. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к утру 20 декабря. Еще сегодня утром из строя вышел котел №6 - сломался двигатель дымоудаления. К полуночи его обещают починить.

На данный момент на ТЭЦ работают 2 котла, температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градуса, сейчас 63 градуса.

Сегодня ночью заработают 4 котла, температура нормализуется, еще один котел заработает утром 20 числа, пообещал аким.

Напомним, около двух недель назад в ряде городов Казахстана случились проблемы с отоплением.

В Степногорске 8 декабря на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

Позже, 11 декабря, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Особое внимание в ходе встречи было уделено ходу отопительного сезона.

Как доложил президенту аким, работа всех коммунальных служб находится под постоянным контролем, проведена поэтапная модернизация объектов в Кокшетау и Степногорске.

Также на прошлой неделе о "просадке" температуры предупреждали жителей Степногорска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051567-neskolko-kotlov-vyshli-iz-stroya-na-tets-zhezkazgana-akim-prokommentiroval-situatsiyu/

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