Экибастузскую ТЭЦ оштрафовали еще на несколько миллионов тенге

ТЭЦ. Иллюстративное фото: Dzmitry Kaprusynka / Getty Images

Департамент санэпидконтроля Павлодарской области провел внеплановую проверку на Экибастузской ТЭЦ и выявил ряд нарушений, сообщается на Facebook-странице ДСЭК региона.

Как рассказали в ведомстве, санврачи выявили нарушения санитарных норм, в том числе превышение пыли в воздухе рабочей зоны КТЦ, несоответствие температуры и освещения помещений напряженности электромагнитного поля, а также нарушение питьевого режима.

В итоге суд привлек руководство ТЭЦ к ответственности по части 1 статьи 425 "Нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека" КоАП. Предприятие оштрафовано на 1600 МРП, то есть 5,2 млн тенге.

Постановление суда может быть обжаловано предприятием в вышестоящем суде.

Отметим, что в начале марта ТЭЦ Экибастуза оштрафовали на 3 млн тенге. Тогда нарушения на предприятии выявили специалисты Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Что произошло в Экибастузе?

27 ноября стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В начале февраля этого года сообщалось, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Кроме того, во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Другие происшествия на ТЭЦ в Казахстане

Напомним, что в марте этого года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получают тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012552-ekibastuzskuyu-tets-oshtrafovali-esche-na-neskolko-millionov-tenge/