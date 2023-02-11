"Никуда не годится": гендира АО "Павлодарэнерго" уволили по требованию Романа Скляра
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Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго", передает Pavlodarnews.
Роман Скляр, как сообщается, поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина не устроил первого зампремьера РК.
"Ваши параметры ни о чем не говорят людям – им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах.
Это никуда не годится. Мало того, что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", – заявил Скляр.
Скляр заявил, что потребует от акционеров АО "Павлодарэнерго" снять его с занимаемого поста. Вопрос был окончательно решен после телефонного разговора первого зампремьера и члена Совета директоров АО "ЦАЭК" Сергея Кана.
Напомним, в конце ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ, из-за которой большая часть города на некоторое время осталась без тепла.
В городе объявили режим ЧС. А эксперты тогда выразили мнение, что считают бессмысленным ремонт ТЭЦ в Экибастузе. Наряду с этим стало известно, что ряд проблемных теплоэлектростанций собираются передать в государственную собственность.
В начале декабря правительство сообщило, что дома экибастузцев полностью подключили к теплу. Режим ЧС был отменен уже на следующий день после этого.
В начале февраля президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову по Экибастузу. Также стало известно, что на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.
На официальном сайте АО "Павлодарэнерго" говорится, что компания приобрела Экибастузскую теплоцентраль и Экибастузские тепловые сети в декабре 2007 года.
В 2005 году в состав компании вошли Павлодарские тепловые сети, объединенные в АО "Павлодарские тепловые сети", а в 2011 году – преобразованные в форму товарищества с ограниченной ответственностью.
На данный момент единственным акционером АО "Павлодарэнерго" является АО "ЦАЭК", в составе акционеров которого участвуют АО "ЦАТЭК" и международные институты развития - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламский инфраструктурный фонд (ИИФ).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009004-nikuda-ne-goditsya-gendira-ao-pavlodarenergo-uvolili-po-trebovaniyu-romana-sklyara/