ЧП на ТЭЦ в Экибастузе: меры по стабилизации ситуации приняли в правительстве

Здание ТЭЦ. Фото: Министерство энергетики РК

В Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Как сообщается, на сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ функционируют 5 котлов – 2 энергетических и 3 водогрейных. В ремонте находятся еще 5 котлов. Параллельно с этим в круглосуточном режиме ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети. На данный момент имеется 9 повреждений на внутриквартальных участках, которые уже охвачены ремонтом.

"Кроме того, в Экибастузе продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53оС (на выходе), фактический показатель на сегодня – 64/45оС (на выходе). Вместе с тем температура наружного воздуха достигает -21оС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе имеется 28 многоквартирных жилых домов, систематически испытывающих недогрев. В этой связи на период отопительного сезона принято решение произвести наладку систем теплоснабжения данных домов по более высоким параметрам. Работы будут произведены соответствующими коммунальными предприятиями.

"Также в городе ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. На сегодня проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконструкцию четырех магистралей общей протяженностью порядка 5 км, которая проходит госэкспертизу. Кроме того, подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных сетей города", - сообщили в правительстве.

Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО "ЦАЭК".

"Стоит добавить, что для перерасчета потребителям оплаты за тепловую энергию разработан новый алгоритм начисления стоимости услуг теплоснабжения.

Ситуация по прохождению отопительного сезона в области находится на особом контроле Правительства РК", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. Из-за аварии большая часть города на некоторое время осталась без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. Эксперты тогда выразили мнение, что считают бессмысленным ремонт ТЭЦ в Экибастузе. Наряду с этим стало известно, что ряд проблемных теплоэлектростанций передадут в госсобственность.

В начале декабря декабря правительство сообщило, что дома экибастузцев полностью подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В начале февраля этого года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и акиму Павлодарской области Асаину Байханову принять меры для стабилизации температурного режима в домах Экибастуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008462-chp-na-tets-v-ekibastuze-mery-po-stabilizatsii-situatsii-prinyali-v-pravitelstve/