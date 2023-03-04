Экибастузскую ТЭЦ оштрафовали на 3 млн тенге

ТЭЦ. Иллюстративное фото: Dzmitry Kaprusynka / Getty Images

Во время январской проверки на ТЭЦ в Экибастузе специалисты Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК установили ряд нарушений. Предприятие оштрафовали, передает Pavlodarnews.kz.

Как отмечает издание, в январе сотрудники департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по Павлодарской области совместно с прокуратурой Экибастуза участвовали в проверке в деятельности Экибастузской ТЭЦ в части соблюдения требований, установленных законодательными актами в области метрологии.

Проверяющие установили, что на станции применяли средства измерений с нарушением межповерочного интервала и с истекшим сроком поверки, такие как манометры технические, преобразователи давления, вольтамперфазометр, мегаомметр.

"Применение средств измерений без поверки является нарушением пункта 1 статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений". Данное нарушение предусматривает административную ответственность по п. 2 ч. 1 ст. 419 КоАП РК с наложением административного штрафа в размере 1600 МРП – 5 520 000 тенге.

На основании представления прокуратуры Экибастуза об устранении нарушений законности составлен протокол об административном правонарушении.

Экибастузская ТЭЦ признала факт совершения нарушения и в соответствии со ст. 811 КоАП РК было вынесено определение об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства в размере 2 760 000 тенге в течение семи суток", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что административный штраф предприятие уже оплатило.

Что произошло в Экибастузе?

27 ноября стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

В начале февраля этого года сообщалось, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Кроме того, во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Другие происшествия на ТЭЦ в Казахстане

Напомним, что в марте этого года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получают тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011740-ekibastuzskuyu-tets-oshtrafovali-na-3-mln-tenge/