    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Насколько выросли пенсии из ЕНПФ в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги, смартфон и очки.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      За год общая сумма накоплений, которая хранится в ЕНПФ, выросла на 4,6 трлн тенге, то есть на 22,7%. Средний размер пенсионной выплаты по возрасту равен 35 683 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Помимо государственной пенсии, после выхода на заслуженный отдых казахстанцы имеют право на получение выплат, которые формируются за счет их собственных накоплений.

      Общий объем этих накоплений, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), по состоянию на 1 августа 2025 года достиг 24,84 трлн тенге – за год сумма выросла сразу на 22,7%, или на 4,6 трлн тенге.

      Растут накопления, сформированные за счет:

      1. обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые удерживаются с зарплат работников 23,62 трлн тенге;
      2. обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), которые уплачиваются за счет работодателей за некоторых работников 704,72 млрд тенге;
      3. добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые граждане платят по желанию 9,06 млрд тенге;
      4. обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет работодателей за всех граждан, рожденных с 1975 года 506,66 млрд тенге;
      5. инвестиционного дохода, который постоянно увеличивает общую сумму накоплений – сейчас занимает почти половину от всей вышеуказанной суммы.

      Что касается непосредственно выплат, то здесь все интереснее. За 7 месяцев 2025 года ЕНПФ осуществил выплаты на общую сумму 965,18 млрд тенге:

      По состоянию на 1 августа средний размер ежемесячной выплаты по возрасту равен 35 683 тенге. Это на 5,42% больше, чем было в прошлом году. А что касается максимального размера, то в 2025 году он "вплотную" подошел к миллиону тенге.

      Впрочем, отметим, что настоящего "потолка" у пенсионной выплаты из ЕНПФ не существует – чем больше казахстанец накопил денег за свою жизнь, тем выше будет размер выплаты.

      О том, сколько нужно накопить на пенсионном счете, чтобы получать пенсию свыше 300 тыс. тенге, мы рассказывали здесь.

      Также ранее мы рассказывали о специальном государственном пособии, которое могут получать и некоторые пенсионеры. О размерах выплат можно прочитать в нашем материале.

      Пенсия
