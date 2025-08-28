Насколько выросли пенсии из ЕНПФ в Казахстане

За год общая сумма накоплений, которая хранится в ЕНПФ, выросла на 4,6 трлн тенге, то есть на 22,7%. Средний размер пенсионной выплаты по возрасту равен 35 683 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Помимо государственной пенсии, после выхода на заслуженный отдых казахстанцы имеют право на получение выплат, которые формируются за счет их собственных накоплений.

Общий объем этих накоплений, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), по состоянию на 1 августа 2025 года достиг 24,84 трлн тенге – за год сумма выросла сразу на 22,7%, или на 4,6 трлн тенге.

Растут накопления, сформированные за счет:

Что касается непосредственно выплат, то здесь все интереснее. За 7 месяцев 2025 года ЕНПФ осуществил выплаты на общую сумму 965,18 млрд тенге:

По состоянию на 1 августа средний размер ежемесячной выплаты по возрасту равен 35 683 тенге. Это на 5,42% больше, чем было в прошлом году. А что касается максимального размера, то в 2025 году он "вплотную" подошел к миллиону тенге.

Впрочем, отметим, что настоящего "потолка" у пенсионной выплаты из ЕНПФ не существует – чем больше казахстанец накопил денег за свою жизнь, тем выше будет размер выплаты.

