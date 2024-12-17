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Есть ли "потолок" у пенсионных выплат из ЕНПФ в Казахстане

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Деньги, очки, ручка и калькулятор лежат на столе
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В отличие от государственной пенсии, у выплат, которые граждане получают из ЕНПФ, нет "потолка". Их размер зависит от общей суммы на пенсионном счете. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, в Казахстане пенсионная система имеет несколько уровней, а выплаты производятся из различных источников. При этом у государственной пенсии есть "потолок", то есть существует максимальная сумма выплаты.

Такого "минуса" не существует у пенсионных выплат, которые граждане получают из собственных накоплений. Как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), у них есть только минимальный размер, который не может быть ниже 70% от прожиточного минимума, что в 2024 году составляет 30 385 тенге.

Интересно, что по состоянию на 1 ноября максимальный размер выплаты из ЕНПФ составил 945 752 тенге, однако это не предел. Дело в том, что размер выплат из пенсионного фонда зависит только от того, сколько вкладчику удалось накопить денег в период своей трудовой деятельности.

"Размер пенсионных выплат из ЕНПФ не ограничен. Он зависит от суммы пенсионных накоплений и рассчитывается индивидуально. Сумма накоплений умножается на 6,5% и делится на 12. Таким образом получается размер ежемесячной выплаты, и каждый год он будет увеличиваться на 5%", – объяснили в пенсионном фонде.

Впрочем, важно помнить, что, в отличие от государственной пенсии, выплаты из ЕНПФ будут осуществляться до тех пор, пока у гражданина есть деньги на его пенсионном счете. Ранее мы рассказывали о том, сколько лет пенсионер сможет получать выплаты, если накопил 6 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2201297-est-li-potolok-u-pensionnyh-vyplat-iz-enpf-v-kazahstane/

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