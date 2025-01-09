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За кого не платят новые пенсионные взносы в Казахстане

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Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обязательный пенсионный взнос работодателя в Казахстане уплачивается только за граждан, которые родились в 1975 году и позже. Более старшего поколения это не касается. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 2024 года в Казахстане начали поэтапно вводить новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Изначально его размер составлял 1,5% от зарплаты работника, но с начала 2025 года он вырос до 2,5%.

Сам пенсионный взнос работодатели уплачивают за счет собственных средств. Однако, как отметили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), они освобождены от уплаты ОПВР в пользу лиц пенсионного возраста, лиц с бессрочной инвалидностью I и II групп, военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Такой взнос также платят только за граждан, которые родились в 1975 году или позднее.

Более старшего поколения взнос не касается. Причина кроется в том, что у казахстанцев, которые в будущем будут выходить на заслуженный отдых, уже не будет солидарной государственной пенсии из-за отсутствия трудового стажа до 1998 года.

ОПВР призван накопить средства на выплату, которая заменит солидарную часть для будущих пенсионеров. Однако это значит и то, что граждане, за которых не уплачивается ОПВР, также не смогут претендовать на выплаты за счет нового взноса.

Отметим, что средства, которые формируются за счет ОПВР, в отличие от обычных взносов, казахстанцам не принадлежат. Они начисляются не на индивидуальные, а на условные пенсионные счета и предназначены для выплаты пенсий по солидарному принципу. Это также значит, что их нельзя будет унаследовать или забрать при переезде в другую страну.

Таким образом, ОПВР, которые ранее были уплачены за лиц, в дальнейшем утративших гражданство Казахстана или умерших, будут распределяться между оставшимися участниками и выплачиваться им пожизненно.

Напомним, ставка ОПВР будет расти ежегодно, пока не достигнет 5% от зарплаты работника в 2028 году. Сумма дохода работника, принимаемая работодателем для расчета ОПВР, между тем составляет не менее одной минимальной заработной платы (МЗП) и не более 50 МЗП, установленных на соответствующий календарный год.

Также мы ранее писали, что за девять месяцев 2024 года работодатели перечислили новые обязательные пенсионные взносы в пользу 4,4 млн работников на сумму 170 млрд тенге.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2209721-za-kogo-ne-platyat-novye-pensionnye-vznosy-v-kazahstane/

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