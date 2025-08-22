Кто больше всего заработал на пенсионных накоплениях казахстанцев
К августу 2025 года некоторые управляющие активами ЕНПФ смогли обогнать инфляцию. При этом есть и те, кто еще не вышел "из минуса". О доходности пенсионных накоплений читайте на NUR.KZ.
На 1 августа 2025 года инфляция в Казахстане достигла 11,8% – с начала года цены на товары и услуги, согласно данным Бюро национальной статистики, выросли на 7,7%. На этом фоне стоит также оценить и инвестиционный доход, который получают казахстанцы на свои счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Согласно данным фонда, почти все управляющие по состоянию на 1 августа текущего года смогли выйти "в плюс". Исключением остался Национальный банк РК, у которого ситуация сложилась следующим образом:
- накопления размером 24,3 трлн тенге, которые формируются за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, показали доходность в 4,68% – в денежном эквиваленте это 1,12 трлн тенге, которые распределились на счета вкладчиков;
- накопления размером 505,9 млрд, которые формируются за счет обязательных пенсионных взносов работодателей, с начала года "просели" на 2,2%. Убыток составил 1,31 млрд тенге.
Таким образом, Нацбанк в одном направлении показывает устойчивый рост (месяц назад было всего 1,51%), а с другой – до сих пор не может выйти из "минуса", хотя и отбивает прежние потери (ранее убыток составлял -3,17%).
Как работают частные управляющие
Помимо Нацбанка, работают с накоплениями ЕНПФ и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Всего их пять, и на 1 августа они достигли следующих результатов:
- Halyk Finance – управляет суммой на 38,6 млрд тенге. С начала года заработал 2,1 млрд тенге для своих клиентов и показал доходность в 5,34%;
- "Сентрас Секьюритиз" – управляет активами на 2,8 млрд тенге. С начала года заработал 210 млн и показал самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию – 8,79%;
- Jusan Invest – под управлением 12,6 млрд тенге. С начала года заработал 715,6 млн тенге и показал доходность в 5,77%;
- Halyk Global Markets – управляет 6,2 млрд тенге. С начала года заработал 303,4 млн тенге и достиг доходности в 5,04%;
- BCC Invest – управляет суммой на 7,3 млрд тенге. С начала года заработал 445,3 млн тенге и показал доходность в 6,81%.
|Доходность активов ЕНПФ
по состоянию на 1 августа 2025 года
|Управляющий
|Сумма
в управлении
(тенге)
|Доходность
в тенге
|Доходность
в %
|Halyk Finance
|38,6 млрд
|2,1 млрд
|5,34%
|«Сентрас Секьюритиз»
|2,8 млрд
|210 млн
|8,79%
|Jusan Invest
|12,6 млрд
|715,6 млн
|5,77%
|Halyk Global Markets
|6,2 млрд
|303,4 млн
|5,04%
|BCC Invest
|7,3 млрд
|445,3 млн
|6,81%
|НБРК (ОПВР)
|505,9 млрд
|-1,31 млрд
|-2,20%
|НБРК
|24,3 трлн
|1,12 трлн
|4,68%
|По данным Единого накопительного пенсионного фонда
Таким образом, все управляющие не просто вышли в плюс, но и показывают более высокие результаты, нежели Нацбанк. Более того, на 1 августа появился первый управляющий, который обогнал накопленную с начала года инфляцию и принес реальный доход своим вкладчикам.
Впрочем, казахстанцам важно помнить, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, но не играют особой роли в долгосрочной перспективе – важнее всего то, какая доходность будет по итогу.
Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.
Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.
