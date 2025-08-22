jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Кто больше всего заработал на пенсионных накоплениях казахстанцев

      Опубликовано:

      Деньги, монеты, смартфон и лупа.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      К августу 2025 года некоторые управляющие активами ЕНПФ смогли обогнать инфляцию. При этом есть и те, кто еще не вышел "из минуса". О доходности пенсионных накоплений читайте на NUR.KZ.

      На 1 августа 2025 года инфляция в Казахстане достигла 11,8% – с начала года цены на товары и услуги, согласно данным Бюро национальной статистики, выросли на 7,7%. На этом фоне стоит также оценить и инвестиционный доход, который получают казахстанцы на свои счета в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

      Согласно данным фонда, почти все управляющие по состоянию на 1 августа текущего года смогли выйти "в плюс". Исключением остался Национальный банк РК, у которого ситуация сложилась следующим образом:

      • накопления размером 24,3 трлн тенге, которые формируются за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, показали доходность в 4,68% – в денежном эквиваленте это 1,12 трлн тенге, которые распределились на счета вкладчиков;
      • накопления размером 505,9 млрд, которые формируются за счет обязательных пенсионных взносов работодателей, с начала года "просели" на 2,2%. Убыток составил 1,31 млрд тенге.

      Таким образом, Нацбанк в одном направлении показывает устойчивый рост (месяц назад было всего 1,51%), а с другой – до сих пор не может выйти из "минуса", хотя и отбивает прежние потери (ранее убыток составлял -3,17%).

      Как работают частные управляющие

      Помимо Нацбанка, работают с накоплениями ЕНПФ и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Всего их пять, и на 1 августа они достигли следующих результатов:

      • Halyk Finance – управляет суммой на 38,6 млрд тенге. С начала года заработал 2,1 млрд тенге для своих клиентов и показал доходность в 5,34%;
      • "Сентрас Секьюритиз" – управляет активами на 2,8 млрд тенге. С начала года заработал 210 млн и показал самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию – 8,79%;
      • Jusan Invest – под управлением 12,6 млрд тенге. С начала года заработал 715,6 млн тенге и показал доходность в 5,77%;
      • Halyk Global Markets – управляет 6,2 млрд тенге. С начала года заработал 303,4 млн тенге и достиг доходности в 5,04%;
      • BCC Invest – управляет суммой на 7,3 млрд тенге. С начала года заработал 445,3 млн тенге и показал доходность в 6,81%.
      Доходность активов ЕНПФ
      по состоянию на 1 августа 2025 года
      Управляющий Сумма
      в управлении
      (тенге)      		 Доходность
      в тенге      		 Доходность
      в %
      Halyk Finance 38,6 млрд 2,1 млрд 5,34%
      «Сентрас Секьюритиз» 2,8 млрд 210 млн 8,79%
      Jusan Invest 12,6 млрд 715,6 млн 5,77%
      Halyk Global Markets 6,2 млрд 303,4 млн 5,04%
      BCC Invest 7,3 млрд 445,3 млн 6,81%
      НБРК (ОПВР) 505,9 млрд -1,31 млрд -2,20%
      НБРК 24,3 трлн 1,12 трлн 4,68%
      По данным Единого накопительного пенсионного фонда

      Таким образом, все управляющие не просто вышли в плюс, но и показывают более высокие результаты, нежели Нацбанк. Более того, на 1 августа появился первый управляющий, который обогнал накопленную с начала года инфляцию и принес реальный доход своим вкладчикам.

      Впрочем, казахстанцам важно помнить, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, но не играют особой роли в долгосрочной перспективе – важнее всего то, какая доходность будет по итогу.

      Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

      Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

      Пенсия
