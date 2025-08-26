До 545 тыс. тенге: какой размер у специального госпособия в Казахстане

Ветераны ВОВ и еще 16 категорий граждан в Казахстане ежемесячно получают специальное государственное пособие. Его размер в 2025 году варьируется от 8 375 до 545 093 тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане, помимо привычных пособий и соцвыплат, существует специальное государственное пособие (СГП). Оно является дополнительной социальной помощью и предоставляется независимо от других выплат.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 августа 2025 года спецгоспособие получили 208 668 человек. Всего им выплатили 15,7 млрд тенге.

Кто получает специальное государственное пособие:

ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ); ветераны боевых действий в других странах; лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ; лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью ВОВ; вдовы воинов ВОВ, не вступившие в повторный брак; семьи погибших/умерших военнослужащих, сотрудников спецорганов, МВД, а также жертв радиационных катастроф; супруги умерших участников ВОВ, партизан, блокадников и приравненных к ним по льготам лиц (если не вступили в повторный брак); герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы и обладатели звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы" (летчики-космонавты); обладатели звания "Халық қаһарманы"; обладатели звания "Қазақстанның Еңбек Ері"; труженики тыла ВОВ (награжденные или проработавшие/прослужившие от 6 месяцев); ликвидаторы Чернобыльской аварии и эвакуированные (включая тех, кто был в утробе); лица с инвалидностью 1-3 групп, получающие пенсию; дети с инвалидностью до 7 лет, проживающие в городе Байконыр и получающие российскую пенсию; дети с инвалидностью 7-18 лет, проживающие в городе Байконыр и получающие российскую пенсию; жертвы политических репрессий, лица с инвалидностью или пенсионеры из их числа; лица с пенсией за особые заслуги перед Казахстаном.

Размер пособия зависит от категории получателя и может варьироваться от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя, то есть от 8 375 до 545 093 тенге в 2025 году.

Так, например, ветераны ВОВ получают ежемесячное пособие в размере 16 МРП, то есть 62 912 тенге, а герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы, космонавты, а также обладатели звания "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері" получают ежемесячно пособие в размере 138,63 МРП, то есть по 545 093 тенге.

Важно отметить, что СГП могут получать и иностранцы, которые постоянно проживают в Казахстане – для этого им нужно подать заявление через Центр обслуживания населения (ЦОН) или на портале Электронного правительства.

Однако необходимо отметить, что лицам, имеющим право на получение спецгоспособия по нескольким основаниям, оно выплачивается только по одному из них по их собственному выбору.

Ранее мы рассказывали о том, сколько именно получают ветераны боевых действий в Казахстане.

Также отметим, что большую часть господдержки казахстанцы могут получать в автоматическом (проактивном) режиме, то есть без прямого заявления со своей стороны.

