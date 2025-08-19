jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Пенсионные взносы хотят увеличить некоторым казахстанцам

      Опубликовано:

      Пенсия лежит рядом с калькулятором
      Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане могут появиться новые категории профессий, за которых будут уплачивать больше пенсионных взносов. Всего планируется добавить пять должностей. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В Казахстане за официально трудоустроенных граждан уплачиваются взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Все деньги, которые поступают на пенсионные счета, затем используются для выплат после того, как человек уйдет на заслуженный отдых.

      Всего существует четыре вида пенсионных взносов:

      В скором времени граждан, за которых работодатели начнут платить профессиональные пенсионные взносы, станет больше. Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, в котором предлагается добавить пять новых профессий, отнесенных к работам с вредными условиями труда:

      1. машинист бульдозера, работающий на складах извести, известняка и доломита, занимающийся приемом, штабелированием и подачей извести, известняка и доломита в зону действия мостовых кранов для ее транспортировки в расходные бункера известково-обжиговых печей, а также в расходные бункера тракта подачи конвертерного цеха;
      2. аппаратчик приготовления эмульсии прокатных станов;
      3. оператор поста управления агрегата упаковки листового металла;
      4. водитель автомобиля, занятый откачкой, сливом и транспортировкой газового конденсата при производстве черной металлургии;
      5. машинист бульдозера, занятый непосредственно на работах по разгрузке, погрузке, формированию, укладке штабелей и подачи угля на приемный бункер ленточных конвейеров электростанций.
      Если приказ примут, то за граждан, которые работают на данных позициях, работодатели начнут платить, помимо ОПВ и ОПВР, еще и обязательные профессиональные пенсионные взносы в размере 5% от зарплаты, но за свой счет.

      Сейчас проект приказа находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 2 сентября 2025 года.

      Между тем недавно аналитики отметили, что в последнее время все больше казахстанцев предпочитают "готовиться" к своей пенсии самостоятельно.

      Также ранее стало известно, что в будущем размер пенсионных выплат может сильно уменьшиться. О причинах мы рассказывали здесь.

      А о том, чего не хватает пенсионной системе Казахстана, по мнению иностранных экспертов, можно прочитать в нашем материале.

