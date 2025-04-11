Как забрать пенсионные накопления при переезде из Казахстана

При переезде из Казахстана можно забрать свои пенсионные накопления. Для этого надо прийти в ЕНПФ, отправить своего представителя или передать документы по почте. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, просто так забрать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) нельзя. Для этого нужна уважительная причина. Одной из таких причин является смена гражданства и выезд на постоянное место жительства (ПМЖ) за границу.

Уезжающие "навсегда" и утратившие гражданство Казахстана вкладчики ЕНПФ имеют право забрать сразу все свои накопления, которые сформировались за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов. При этом деньги, которые копились за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя, остаются в ЕНПФ.

Как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде, для оформления выплат необходимо подать документы одним из трех доступных способов: лично прийти в офис ЕНПФ, передать документы через своего официального представителя, у которого будет нотариальная доверенность, и отправить документы почтой в один из филиалов ЕНПФ.

Таким образом, переехав из Казахстана, лично за своими пенсионными можно не возвращаться. При этом выплата пенсионных накоплений осуществляется только на банковский счет самого получателя, в том числе открытый в иностранном банке – ЕНПФ не отправит накопления гражданина на счет, который принадлежит другому человеку.

Какие документы нужны:

если вкладчик приедет сам: сведения о банковском счете и документ, удостоверяющий личность – заграничный паспорт или удостоверение лица без гражданства;

сведения о банковском счете и документ, удостоверяющий личность – заграничный паспорт или удостоверение лица без гражданства; если придет доверенный человек: банковский счет, нотариально заверенная копия паспорта вкладчика, удостоверение личности представителя, доверенность или подтверждение статуса законного представителя;

банковский счет, нотариально заверенная копия паспорта вкладчика, удостоверение личности представителя, доверенность или подтверждение статуса законного представителя; если обратиться через почту: помимо основных документов, нужно написанное по образцу заявление с заверенной нотариусом подписью вкладчика.

Примечательно, что раньше перед оформлением выплат надо было обращаться в казахстанскую миграционную службу, однако теперь достаточно утратить гражданство Казахстана, чтобы документы стали недействительными.

Отметим, что с начала 2025 года по состоянию на 1 марта бывшие сограждане, уехавшие из Казахстана, успели забрать из ЕНПФ уже почти 6 млрд тенге. Подробнее о том, куда еще уходили деньги из фонда, мы рассказывали здесь.

Также следует учесть, что "на руки" вкладчик ЕНПФ получит не всю сумму накоплений – 10% придется уплатить в качестве индивидуального подоходного налога. Между тем недавно в Казахстане предложили перестать облагать налогом пенсионные выплаты – коснется ли это изъятий в связи с выездом на ПМЖ, можно узнать здесь.

Ранее мы рассказывали о том, могут ли иностранцы получать пенсию в Казахстане, а также есть ли такая возможность у наших граждан в других странах.