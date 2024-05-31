Сколько пенсионных накоплений нужно для оформления "ранней" пенсии в Казахстане

Оформить пенсионный аннуитет казахстанцы могут с 40 лет. Но при определенных условиях и с отложенными выплатами. Для этого нужно достаточно накоплений в ЕНПФ. Точные цифры узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы могут получать пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и через пенсионный аннуитет, который гарантирует пожизненные выплаты от страховой компании, даже если сумма выплат превысит накопления.

Пенсионный аннуитет можно оформить за 8 лет до пенсионного возраста: с 55 лет для мужчин и с 53 лет для женщин. При наличии ОППВ, аннуитет доступен с 50 лет. Отложенный аннуитет можно заключить за 10 лет до начала выплат: с 45 лет или с 40 лет при наличии ОППВ.

Для оформления аннуитета требуется передать страховой компании значительные суммы. Например, женщине в 53 года нужно 11,2 млн тенге, мужчине в 55 лет – 8,6 млн тенге. Для отложенного аннуитета в 45 лет суммы составляют 9,8 млн тенге для женщин и 7,8 млн тенге для мужчин. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Помимо государственной пенсии, казахстанцы могут рассчитывать на пенсионные выплаты за счет пенсионных накоплений. После наступления общеустановленного пенсионного возраста их производит Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Пенсионные накопления выплачиваются до их исчерпания. А в случае смерти вкладчика их остатки наследуются в установленном законом порядке.

Что такое пенсионный аннуитет

Пенсионные накопления также можно использовать для оформления пенсионного аннуитета.

Это договор между вкладчиком ЕНПФ и компанией по страхованию жизни (КСЖ). В рамках него клиент передает свои пенсионные накопления страховщику, который обязуется пожизненно осуществлять страховые выплаты, даже если их объем превысит переданную сумму.

А если получатель скончается, то при наличии в договоре пенсионного аннуитета гарантийного периода до его окончания страховые выплаты будет получать преемник скончавшегося.

Когда можно оформить пенсионный аннуитет

Согласно Социальному кодексу РК, выплаты из КСЖ оформившие пенсионный аннуитет казахстанцы могут начать получать на 8 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. То есть мужчины – с 55 лет, а женщины – с 53 лет в 2024 году.

А с 50 лет их могут получать казахстанцы обоих полов, за которых не менее пяти лет были уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ). Их платят за работающих во вредных условиях труда.

Также можно оформить отложенный пенсионный аннуитет, то есть заключить договор с КСЖ за 10 лет до начала выплат – мужчинам и женщинам это можно сделать с 45 лет. А при наличии ОППВ – с 40 лет.

Сколько денег нужно для этого накопить

Но для оформления "ранней" пенсии в компанию по страхованию жизни нужно передать определенную сумму, которая зависит от пола и возраста клиента, а также от вида аннуитета, года его оформления и других условий.

С примерными суммами мы ознакомились на сайте КСЖ "Халык-Life".

Например, женщине, за которою не были уплачены ОППВ, чтобы в 53 года оформить пенсионный аннуитет, нужно передать компании минимум 11,2 млн тенге в 2024 году. Далее с каждым годом сумма уменьшается примерно на 250 тыс. Таким образом, 60-летней вкладчице понадобится около 9,5 млн тенге.

То есть, чем старше вкладчик, тем меньше денег ему нужно для назначения "ранней" пенсии. При данных порогах между тем можно оформить минимальную выплату, которая в 2024 году составляет 30 385 тенге.

Мужчинам, не имеющим накопления за счет ОППВ, для назначения выплаты такого же размера нужно передать КСЖ меньший объем пенсионных накоплений: от 8,6 млн тенге – в 55 лет до 7,5 млн тенге – в 60 лет.

Размер пенсионных накоплений для оформления пенсионного аннуитета. Источник данных: Халык-Life

Сколько нужно при наличии ОППВ

Казахстанки, за которых не менее пяти лет производились обязательные пенсионные взносы, в 50 лет могут оформить пенсионный аннуитет, передав компании по страхованию жизни минимум 9,5 млн тенге, в 51 год – 9,3 млн, а в 52 года – 9 млн тенге.

При таких объемах пенсионных накоплений размер страховой выплаты также будет минимальным – 30 385 тенге в 2024 году.

Мужчинам, не менее пяти лет трудящимся на вредной работе, для назначения такой же выплаты нужно накопить от 7,3 млн тенге – к 50 годам до 6,4 млн – в 54 года.

Размер пенсионных накоплений для оформления пенсионного аннуитета при наличии ОППВ. Источник данных: Халык-Life

Сколько нужно накопить для отложенного аннуитета

Чтобы оформить отложенный пенсионный аннуитет, женщинам, не имеющим накопления за счет ОППВ, в 45 лет нужно передать КСЖ минимум 9,8 млн тенге, накопленные в ЕНПФ по данным на 2024 год. А мужчинам этого же возраста – 7,8 млн.

При таких условиях через 10 лет клиенты обоих полов начнут получать выплаты в размере 59 772 тенге.

Чем выше возраст и меньше времени остается до начала получения выплат, тем больше пенсионных накоплений нужно передать компании по страхованию жизни для оформления отложенного пенсионного аннуитета и меньшие выплаты будут назначены.

Размер пенсионных накоплений для оформления отложенного пенсионного аннуитета. Источник данных: Халык-Life

При наличии пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, уплаченных не менее пяти лет, чтобы оформить отложенный пенсионный аннуитет в 40 лет, женщинам нужно накопить 8,6 млн тенге, а мужчинам – 6,6 млн тенге в 2024 году.

В 50 лет они также начнут получать выплаты в размере 59 772 тенге.

Размер пенсионных накоплений для оформления отложенного аннуитета при наличии ОППВ. Источник данных: Халык-Life

При этом отметим, что оформление "ранней" пенсии в виде выплат из компании по страхованию жизни не отменят право казахстанцев на государственную пенсию, а также на выплаты из ЕНПФ, если они продолжат копить там деньги.