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    Финансы

      Кому могут назначать слишком низкие выплаты из ЕНПФ в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина считает деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      У выплат из ЕНПФ есть правило: они не должны быть ниже 70% от прожиточного минимума. Однако для получателей специальной соцвыплаты это ограничение не применяется. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Помимо государственной пенсии, казахстанцы могут получать выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Сейчас гражданам достаточно обратиться в ЦОН за получением пенсии от государства и вылата из фонда также будет назначена.

      Пенсии из ЕНПФ по возрасту назначаются мужчинам с 63 лет, женщинам – на данный момент с 61 года.

      Максимального размера у выплат из ЕНПФ нет, однако есть минимальный. Как напомнили в фонде, пенсионная выплата по возрасту не должна быть меньше 70% от величины прожиточного минимума (ПМ) – если на счете остается меньше, то сумму просто выплачивают полностью. В 2025 году 70% от ПМ равны 32 360 тенге.

      Общий порядок расчета для большинства получателей следующий:

      • в первом году берут всю сумму накоплений, умножают на 6,5% и делят на 12 – это и будет ежемесячная выплата;
      • в последующие годы выплата будет ежегодно увеличиваться на 5%;
      • если изначальная сумма окажется меньше, чем 12 минимальных пенсий (753 252 тенге), то всю сумму вкладчик получит сразу.
      Отметим, что для людей с инвалидностью и граждан, работавших на вредных производствах не менее 60 месяцев, есть свои поправочные коэффициенты, которые увеличивают выплату. Если человек подпадает под несколько категорий – применяется наибольший коэффициент.

      Однако есть и свои исключения. Как известно, в Казахстане существует так называемое "шахтерское" пособие – специальная социальная выплата для граждан, которые проработали на вредных производствах минимум 7 лет. Часть суммы выплаты формируется за счет пенсионных накоплений самого гражданина.

      Именно здесь используется особый подход:

      • нет порога в 70% от ПМ – то есть нет "минимальной суммы выплаты";
      • не применяются поправочные коэффициенты;
      • не выплачиваются мелкие остатки разово при следующей выплате.

      Таким образом, получатели специальной социальной выплаты могут получать пенсию из ЕНПФ в размере ниже 70% от прожиточного минимума. Причина кроется в том, что накопления граждан являются лишь одним из компонентов, которые вместе формируют спецвыплату.

      Ранее мы рассказывали, почему пенсионерам могут перестать начислять пенсию, если они ее не забирают, и возможно ли снова начать получать выплаты.

      Также недавно в Минтруда рассказали о том, кому из казахстанцев в 2026 году повысят пенсии.

      А о том, сколько сейчас в среднем получают пенсионеры в Казахстане, можно прочитать в нашем материале.

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