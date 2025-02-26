Почти до 1 млн тенге выросла максимальная пенсия из ЕНПФ в Казахстане

По состоянию на 1 февраля средний размер пенсии из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в Казахстане составил 35 523 тенге, а максимальный – 993 040 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы после выхода на заслуженный отдых начинают получать государственную пенсию, а также выплаты за счет собственных накоплений, если они имеются.

При этом с каждым годом размер таких выплат становится все больше. Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд, по состоянию на 1 февраля 2025 года средний размер ежемесячной выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составляет 35 523 тенге, что примерно на 4,8% больше, чем было в конце 2024 года.

Максимальная пенсия из ЕНПФ при этом выросла ощутимее – на 5% и достигла 993 040 тенге, то есть практически дошла до 1 млн тенге в месяц. Важно отметить, что эта сумма не является пределом – у выплат из ЕНПФ нет "потолка", и все зависит от общего объема накоплений.

Всего на выплаты по возрасту было направлено 16,78 млрд тенге. Помимо них, ЕНПФ в январе осуществил:

единовременные пенсионные выплаты на жилье и лечение – более 78,09 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – более 3,29 млрд тенге ;

; выплаты лицам с инвалидностью – 272,60 млн тенге ;

; выплаты на погребение – 989,23 млн тенге;

переводы в компании по страхованию жизни – 23,1 млрд тенге.

В целом по состоянию на 1 февраля в ЕНПФ было открыто около 12,51 млн индивидуальных пенсионных счетов и более 4,73 млн условных счетов, на которых хранились накопления, сформированные за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

Всего в ЕНПФ хранится порядка 22,64 трлн тенге. За первый месяц 2025 года на счета поступило 234,24 млрд тенге пенсионных взносов, из которых 21,44 млрд тенге пришлось на ОПВР. Общий объем накоплений за счет нового взноса составил 270,08 млрд тенге.

Напомним, ранее некоторые казахстанцы обнаружили, что их пенсионные накоплений сократились. Произошло это из-за уменьшения инвестиционного дохода активов ЕНПФ.

При этом, как объяснили в фонде, основными причинами отрицательного инвестиционного дохода является снижение курса доллара.

Однако такие падения не являются показательными и даже считаются нормальным явлением в инвестиционной сфере – гораздо важнее, что в долгосрочной перспективе пенсионные активы не только остаются "в плюсе", но и по-прежнему обгоняют инфляцию в стране, то есть приносят реальный доход своим вкладчикам.