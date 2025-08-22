Средняя пенсия в Казахстане превысила 143 тыс. тенге

С начала 2025 года на пенсии из республиканского бюджета было направлено 2,45 трлн тенге. Средняя выплата пенсионерам в Казахстане составила 143,1 тыс. тенге в месяц, передает NUR.KZ.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане проживает около 2,5 млн пенсионеров. Средний размер государственной пенсии к 1 августа составил 143 097 тенге:

солидарная выплата – 95 491 тенге;

базовая выплата – 47 606 тенге.

С начала текущего года на пенсии из республиканского бюджета направили 2,45 трлн тенге. Из них 793 млрд пошло на базовые выплаты, а почти 1,7 трлн – на солидарные.

Напомним, базовую пенсию получают все пенсионеры, а солидарная выплата положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.

В 2025 году размер базовой пенсии колеблется от 32 360 до 50 851 тенге. "Минимальная" солидарная выплата при полном стаже составляет 62 771 тенге. Для этого мужчина должен иметь 25 лет стажа, а женщина – 20 лет (считая период до 1998 года).

В будущем солидарные выплаты исчезнут. Пенсионеры будут получать только базовую пенсию и средства из накопительной системы. Заменой солидарной части должны стать выплаты за счет обязательного пенсионного взноса работодателя, который сейчас уплачивается за некоторых граждан.

Ранее мы рассказывали о том, как казахстанцам, которым уже не положены солидарные пенсионные выплаты, не оказаться без средств к существованию в будущем.

Также недавно стало известно, что в Казахстане предложили изменить процедуру оформления пенсии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.