Казахстанцы стали активнее использовать пенсионные накопления на жилье

В июне казахстанцам одобрили более 82 тыс. заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Всего они изъяли почти 44 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы по-прежнему могут использовать часть своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения. Такая возможность есть у тех граждан, которые преодолели порог минимальной достаточности.

В июне, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), казахстанцы стали заметно активнее подавать заявления на использование единовременных пенсионных выплат.

Так, в июне казахстанцы успешно подали в общей сложности 122 610 заявок в фонд – это сразу на 34,57% больше, чем было месяцем ранее. Это также является самым большим показателем с декабря прошлого года – тогда было исполнено 126 172 заявок.

На улучшение жилищных условий было одобрено 82 541 заявка, а на лечение – 40 069.

Заявления на использование пенсионных накоплений. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Интересно, что на фоне увеличения количества заявлений общая сумма использованных единовременных пенсионных выплат выросла незначительно. Если в мае казахстанцы "забрали" 67,68 млрд тенге, то в июне – только 75,53 млрд.

Для понимания: в декабре 2024 года сумма выплат достигла 102,40 млрд тенге, а в апреле, когда казахстанцы подали 110 041 заявок, общая сумма была равна 80,87 млрд тенге.

Другими словами, казахстанцы стали чаще подавать заявления, но суммы, которые они используют, стали скромнее.

Изъятия пенсионных накоплений. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Напомним, "вспышки" массовых изъятий пенсионных накоплений происходили и ранее. Например, в прошлом году казахстанцы также активно начали подавать заявки на использование денег на фоне обсуждения об ограничении изъятий.

Июньская активность же совпала с заявлениями в Минтруда по поводу возможного изменения порогов минимальной достаточности.

В целом же казахстанцам, которые решили использовать свои накопления на жилье или лечение, следует помнить, что каждое изъятие в итоге уменьшает их будущую пенсию. Это особенно будет актуально для тех граждан, которые уже не смогут претендовать на солидарную государственную пенсию.

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