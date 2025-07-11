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    Финансы

      Казахстанцы стали активнее использовать пенсионные накопления на жилье

      Опубликовано:

      Купюры тенге на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июне казахстанцам одобрили более 82 тыс. заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Всего они изъяли почти 44 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Казахстанцы по-прежнему могут использовать часть своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения. Такая возможность есть у тех граждан, которые преодолели порог минимальной достаточности.

      В июне, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), казахстанцы стали заметно активнее подавать заявления на использование единовременных пенсионных выплат.

      Так, в июне казахстанцы успешно подали в общей сложности 122 610 заявок в фонд – это сразу на 34,57% больше, чем было месяцем ранее. Это также является самым большим показателем с декабря прошлого года – тогда было исполнено 126 172 заявок.

      На улучшение жилищных условий было одобрено 82 541 заявка, а на лечение – 40 069.

      В июне казахстанцы подали 82 541 заявку на использование пенсионных накопления для улучшения жилищных условий и 40 069 заявок на лечение
      Заявления на использование пенсионных накоплений. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

      Интересно, что на фоне увеличения количества заявлений общая сумма использованных единовременных пенсионных выплат выросла незначительно. Если в мае казахстанцы "забрали" 67,68 млрд тенге, то в июне – только 75,53 млрд.

      Для понимания: в декабре 2024 года сумма выплат достигла 102,40 млрд тенге, а в апреле, когда казахстанцы подали 110 041 заявок, общая сумма была равна 80,87 млрд тенге.

      Другими словами, казахстанцы стали чаще подавать заявления, но суммы, которые они используют, стали скромнее.

      В июне казахстанцы изъяли 75,53 млрд тенге пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение
      Изъятия пенсионных накоплений. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

      Напомним, "вспышки" массовых изъятий пенсионных накоплений происходили и ранее. Например, в прошлом году казахстанцы также активно начали подавать заявки на использование денег на фоне обсуждения об ограничении изъятий.

      Июньская активность же совпала с заявлениями в Минтруда по поводу возможного изменения порогов минимальной достаточности.

      В целом же казахстанцам, которые решили использовать свои накопления на жилье или лечение, следует помнить, что каждое изъятие в итоге уменьшает их будущую пенсию. Это особенно будет актуально для тех граждан, которые уже не смогут претендовать на солидарную государственную пенсию.

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