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Зачем и сколько денег удерживается с зарплаты казахстанцев

Опубликовано:

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заработная плата часто является основным источником дохода для казахстанцев. При этом с этой суммы удерживается некоторая часть на различные цели. На что уходят эти деньги, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • С зарплаты казахстанцев удерживаются обязательные пенсионные взносы (10%), взносы на обязательное социальное медицинское страхование (2%) и индивидуальный подоходный налог (10% с учетом вычетов).
  • При брутто-зарплате в 300 000 тенге работник получит "чистыми" 242 769 тенге после всех стандартных удержаний.
  • Работодатели дополнительно производят отчисления в пользу работников: обязательный пенсионный взнос работодателя (1,5%) и социальные отчисления в ГФСС (3,5%).

При трудоустройстве следует уточнять размер зарплаты, так как речь может идти о двух ее видах:

  • брутто – сумма, которая указывается в договоре и не учитывает различные обязательные удержания;
  • нетто – "чистая" зарплата, которая выдается работнику после всех налогов и удержаний.

При этом следует знать, сколько денег и на какие цели удерживаются у казахстанцев до момента получения зарплаты.

Пенсия

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) осуществляются из всей брутто зарплаты работника и составляют 10%, согласно статье 249 Социального кодекса РК. Это нужно для обеспечения будущей пенсии работника, и чем дольше и больше будут производиться взносы, тем большую сумму ему удастся накопить на старость.

Например, если в договоре брутто-зарплата указана как 300 000 тенге, то на ОПВ будет удержано 30 000 тенге из этой суммы.

При этом для исчисления ОПВ берется доход не ниже 1 МЗП (85 000 тенге в 2024 году) и не выше порога 50 МЗП (4,25 млн тенге в 2024 году).

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Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги хранятся на личном пенсионном счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Эти средства активно инвестируются, чтобы избежать их обесценивания. И даже если доходность окажется ниже инфляции, при достижении пенсионного возраста будет действовать гарантия их защиты и компенсации.

Обязательная медицинская страховка

Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) подразумевает уплату взносов в размере 2% от всей суммы брутто зарплаты (статья 28 Социального кодекса РК). То есть 2% от 300 000 тенге составят 6 000 тенге. Максимальный размер взноса равен 2% от 10 МЗП (850 000 тенге), или 17 000 тенге в 2024 году.

Взносы на ОСМС нужны для финансирования системы здравоохранения и обеспечения казахстанцев различными медицинскими услугами, увеличивая их эффективность и доступность. При этом они не накапливаются, и от их размера не зависит объем оказанных услуг.

Налог с зарплаты

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% удерживается не со всей указанной в договоре суммы зарплаты, а с определенной ее части (статья 320 Налогового кодекса РК). Этот налог нужен для пополнения бюджета и финансирования социальных целей государства.

Чтобы высчитать ИПН, нужно от брутто-зарплаты (300 000 тенге) вычесть ОПВ (30 000 тенге) и ОСМС (6 000 тенге). Далее нужно учесть стандартный налоговый вычет в размере 14 МРП (51 688 тенге).

Для льготных категорий граждан (ветераны, лица с инвалидностью, родители или опекуны лиц с инвалидностью и так далее) применяется вычет в размере 882 МРП (3 256 344 тенге в 2024 году) за календарный год.
Напомним, что налоги с зарплаты хотят уменьшить в Казахстане – сумму стандартного вычета планируется увеличить до 30 МРП вместо текущих 14 МРП (то есть ИПН не будут удерживать с суммы в 110 760 тенге вместо 51 688 тенге).

Другими словами, при брутто-зарплате (сумма в договоре без каких-либо удержаний) в 300 000 тенге ИПН в размере 10% будет удерживаться с 212 312 тенге (300 000 – 30 000 – 6 000 – 51 688) и составит 21 231,2 тенге. Эта сумма может стать еще меньше, если работник платит ипотеку, имеет расходы на лечение и так далее.

Таким образом, при брутто-зарплате в 300 000 тенге работник (при стандартных налоговых вычетах) получит "чистыми" 242 769 тенге.

А удерживаемые с зарплаты деньги не тратятся просто так, а используются на обеспечение определенных благ для самих казахстанцев: пенсии, медицинских услуг и так далее.

Помимо этого, следует помнить о том, что также в пользу работника некоторую сумму из своих средств платит и работодатель.

Предприниматель считает налоги
Предприниматель ведет учет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Что платит работодатель за свой счет

Работодатели производят следующие виды отчислений в пользу своих работников:

Также за счет работодателя могут производиться обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), предусмотренные для работников с вредными условиями труда в размере 5% от ежемесячного дохода работника.

Напомним, что казахстанцы могут проверить прозрачность уплаты работодателем всех обязательных взносов и отчислений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2167596-zachem-i-skolko-deneg-uderzhivaetsya-s-zarplaty-kazahstancev/

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