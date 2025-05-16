Пенсию за счет личных взносов хотят автоматически выплачивать в Казахстане

Казахстанцы могут вносить добровольные пенсионные взносы в ЕНПФ, чтобы увеличить будущую пенсию. Сейчас планируют ввести автоматический механизм для таких выплат. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, казахстанцы могут получать не только государственную пенсию, но и выплаты за счет пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Чтобы они были, за всех официально трудоустроенных граждан их работодатели уплачивают пенсионные взносы:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 10% за счет зарплаты работника;

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 5% от зарплаты работника, занятого на вредной работе, но за счет личных средств компании;

новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) – 2,5% от зарплаты работника в 2025 году, но также за счет личных средств компании.

При этом казахстанцы могут лично уплачивать добровольные пенсионные взносы (ДПВ). Благодаря им можно начать получать дополнительные пенсионные выплаты задолго до официального выхода на заслуженный отдых.

Также напомним, что в качестве ДПВ на пенсионные счета казахстанцев переводятся невостребованные деньги из закрывшихся банков, а также будут переводиться невостребованные целевые накопления, начисленные по программе "Национальный фонд – детям".

Между тем Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) разработало проект постановления, которое, в случае принятия, усовершенствует механизм выплат за счет накоплений, которые сформированы из добровольных пенсионных взносов.

"Планируется установить автоматический порядок пенсионных выплат из ЕНПФ для граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих накопления за счет ДПВ, но не обратившихся за их получением", – рассказали в АРРФР РК.

Как считают авторы проекта, реализация этого механизма позволит исключить случаи невостребованных пенсионных накоплений по ДПВ и обеспечить равный подход ко всем видам пенсионных выплат.

Также напомним, что в ЕНПФ начали уведомлять граждан о праве на получение пенсионных выплат за счет накоплений. Такое уведомление может прийти не только в пенсионном возрасте, но и в 50 лет, если у вкладчика есть накопления за счет ДПВ, или в 55 лет – если за него уплачивались ОППВ.