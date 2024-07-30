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Получить 347 тыс. тенге на похороны родственника теперь можно онлайн в Казахстане

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Телефон с приложение ЕНПФ
Приложение ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы теперь могут онлайн подать заявление в ЕНПФ на получение выплаты на погребение родственника, которая в 2024 году равна 347 тыс. тенге. Подробности о новой услуге узнали журналисты NUR.KZ.

Выплаты на погребение могут получить родные и близкие, похоронившие казахстанцев, у которых были накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Размер такой выплаты составляет 94 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 347 048 тенге в 2024 году. Однако выплатить могут меньше, если у умершего вкладчика недостаточно средств, но без удержания налога.

Между тем, как сообщили в ЕНПФ, теперь, чтобы оформить выплату на погребение, не нужно идти в офис фонда – все можно сделать в режиме онлайн.

Сама процедура состоит из нескольких простых этапов:

  1. на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ в разделе "Услуги" нужно найти вкладку "Подача заявления на выплату в связи со смертью получателя (на погребение)";
  2. в открывшемся окне ввести ИИН умершего родственника;
  3. начнется проверка наличия сведений о смерти – если их не будет, то придет соответствующее уведомление;
  4. далее начнется процедура подтверждения родственных связей;
  5. после успешных проверок откроется окно, куда нужно ввести свои банковские реквизиты;
  6. введя необходимую информацию, нужно нажать на кнопку "Проверить" и подписать заявление через ЭЦП.
Однако, если система не найдет данные о родственных связях, то заявителю придется обратиться с подтверждающими документами в офис ЕНПФ.

Напомним, в Едином накопительном пенсионном фонде также постоянно выявляют граждан, которым положены выплаты по возрасту за счет их накоплений, однако по какой-либо причине они их не получают. Найдя таких пенсионеров, фонд назначает им пенсию проактивно, то есть без прямого заявления с их стороны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2141826-poluchit-347-tys-tenge-na-pohorony-rodstvennika-teper-mozhno-onlayn-v-kazahstane/

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