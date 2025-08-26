Что растет быстрее: инфляция или пенсионные накопления казахстанцев

Годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%. За это же время пенсионные активы ЕНПФ выросли на 14,74%, а те, что инвестируются исключительно в тенге – на 12,52%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти, несмотря на высокую инфляцию в стране.

К августу 2025 года некоторые управляющие пенсионными активами смогли обогнать инфляцию, однако Национальный банк РК, у которого под управлением свыше 24 трлн тенге, показал:

рост на 4,68% с начала года по накоплениям, которые сформированы за счет обязательных (ОПВ), обязательных профессиональных (ОППВ) и добровольных взносов (ДПВ);

с начала года по накоплениям, которые сформированы за счет обязательных (ОПВ), обязательных профессиональных (ОППВ) и добровольных взносов (ДПВ); снижение на 2,2% с начала года по накоплениям, сформированным за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

При этом все частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) вышли в плюс. Так, "Сентрас Секьюритиз" показал доходность 8,79%, что выше накопленной инфляции за тот же период (7,7%). Остальные тоже обгоняют Нацбанк по результатам.

Однако краткосрочные убытки не показывают реальную картину. Важно, что в долгосрочной перспективе пенсионные активы растут быстрее инфляции.

Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), доходность Нацбанка за последние 12 месяцев составила 14,74% при инфляции 11,8%. А у накоплений, сформированных за счет ОПВР, которые инвестируются исключительно в тенге, этот показатель равен 12,52%, что также выше темпов роста цен в Казахстане.

Если же взять более долгий срок, то с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году по 1 августа 2025 года пенсионные накопления показали доходность 1 030,53%, тогда как инфляция за этот период составила 899,22%.

С 2014 года чистый инвестиционный доход по состоянию на 1 августа достиг 13,81 трлн тенге – 41,9% от общего объема пенсионных накоплений. То есть почти половина всех средств в ЕНПФ – это не взносы граждан, а заработанные на них деньги.

К тому же казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

