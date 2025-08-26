Что растет быстрее: инфляция или пенсионные накопления казахстанцев

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Что растет быстрее: инфляция или пенсионные накопления казахстанцев

      Опубликовано:

      График в разрезе годов
      График. Иллюстративное фото: Dilok Klaisataporn/Getty Images

      Годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%. За это же время пенсионные активы ЕНПФ выросли на 14,74%, а те, что инвестируются исключительно в тенге – на 12,52%. Подробнее читайте на NUR.KZ.

      Пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти, несмотря на высокую инфляцию в стране.

      К августу 2025 года некоторые управляющие пенсионными активами смогли обогнать инфляцию, однако Национальный банк РК, у которого под управлением свыше 24 трлн тенге, показал:

      • рост на 4,68% с начала года по накоплениям, которые сформированы за счет обязательных (ОПВ), обязательных профессиональных (ОППВ) и добровольных взносов (ДПВ);
      • снижение на 2,2% с начала года по накоплениям, сформированным за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

      При этом все частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) вышли в плюс. Так, "Сентрас Секьюритиз" показал доходность 8,79%, что выше накопленной инфляции за тот же период (7,7%). Остальные тоже обгоняют Нацбанк по результатам.

      Однако краткосрочные убытки не показывают реальную картину. Важно, что в долгосрочной перспективе пенсионные активы растут быстрее инфляции.

      Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), доходность Нацбанка за последние 12 месяцев составила 14,74% при инфляции 11,8%. А у накоплений, сформированных за счет ОПВР, которые инвестируются исключительно в тенге, этот показатель равен 12,52%, что также выше темпов роста цен в Казахстане.

      Если же взять более долгий срок, то с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году по 1 августа 2025 года пенсионные накопления показали доходность 1 030,53%, тогда как инфляция за этот период составила 899,22%.

      С 2014 года чистый инвестиционный доход по состоянию на 1 августа достиг 13,81 трлн тенге41,9% от общего объема пенсионных накоплений. То есть почти половина всех средств в ЕНПФ – это не взносы граждан, а заработанные на них деньги.

      К тому же казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

      Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Пенсия
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.