Какую часть от зарплаты получают пенсионеры в Казахстане

Адекватный размер пенсии граждан должен быть не менее 40% от потеряной зарплаты. По расчетам ЕНПФ, в будущем у казахстанцев выплаты будут покрывать от 35% дохода. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Согласно ЕНПФ, текущий коэффициент замещения дохода (КЗД) пенсионных выплат в Казахстане в 2024 году составляет 41%, что считается адекватным уровнем по стандартам МОТ.

По прогнозам ЕНПФ, у будущих пенсионеров, которые начали работать в 2024 году, КЗД будет снижен до 35% из-за отсутствия солидарных выплат.

Для обеспечения достойной пенсии казахстанцам рекомендуется иметь официальный доход, регулярно делать пенсионные отчисления, увеличивать стаж участия в системе, делать добровольные взносы и развивать финансовую грамотность.

Ранее мы рассказывали о том, что казахстанская пенсионная система выгодно отличается на фоне тех, что работают в других странах. В частности, эксперты положительно оценивали государственную часть пенсионных выплат, которая пока обеспечивает адекватный уровень жизни для казахстанских пенсионеров.

Это отчасти подтверждает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который отмечает, что текущий коэффициент замещения дохода (КЗД) пенсионных выплат в 2024 году был равен 41%.

Для понимания: коэффициент замещения дохода – показатель, с помощью которого Международная организация труда (МОТ) оценивает адекватность пенсий. Если КЗД равен 40%, это значит, что пенсионер получает такую долю от того дохода, который он зарабатывал до выхода на заслуженный отдых.

Пока в Казахстане КЗД в среднем равен 41%, однако, как отмечают в ЕНПФ, обеспечивается этот показатель за счет всех видов пенсий: базовой, солидарной и накопительной.

Что будет дальше

Важно понимать, что такая ситуация не будет продолжаться всегда: солидарные выплаты, которые сейчас являются самыми большими, положены только тем гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года.

Будущие пенсионеры уже не будут получать солидарную пенсию и им придется рассчитывать только на базовую и накопительную выплаты.

Согласно прогнозам фонда, у тех пенсионеров, которые только начали работать в 2024 году и выйдут на заслуженный отдых в 2065 году, КЗД будет равен от 35%, и здесь важно понимать, что:

эти граждане будут сильно зависеть от своих накоплений;

размер базовой ограничен и зависит от стажа участия в пенсионной системе;

солидарных выплат у них не будет – вместо них будут выплаты за счет накоплений, сформированных из нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

Как не скатиться в бедность

Чтобы казахстанцам не оказаться в старости с пенсией, которая покрывает лишь 35% прежнего дохода, важно уже сейчас задумываться о том, как обеспечить себе дополнительную финансовую подушку.

Чтобы в будущем коэффициент замещения дохода был как можно выше, гражданам стоит обратить внимание на следующие моменты:

Пенсионная система дает базу. Однако аналитики уже прогнозируют возможное уменьшение пенсий из-за старения населения и увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Поэтому, чтобы сохранить привычный уровень жизни в будущем, казахстанцам стоит заняться своими финансами уже сегодня.

Также ранее в Минтруда рассказали о том, кому повысят пенсии с 2026 года в Казахстане.