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На сколько солидарная пенсия выше базовой в Казахстане

Опубликовано:

Женщина считает монеты тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На текущий момент средний размер солидарной пенсии почти в два раза превосходит максимальную базовую выплату. На какие суммы могут претендовать казахстанские пенсионеры, узнали журналисты NUR.KZ.

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Каждый пенсионер в Казахстане имеет право на государственную пенсию. Состоит она из двух компонентов:

  1. базовая выплата – положена всем казахстанцам;
  2. солидарная выплата – положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.

При этом на текущий момент средний размер солидарной пенсии значительно превосходит базовую. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, средний размер солидарной выплаты по состоянию на 1 августа текущего года составил 89 436 тенге, а базовой – 42 628 тенге. Средний размер совокупной государственной пенсии равен 132 064 тенге.

Всего с начала года из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 2,175 трлн тенге. На базовую пенсию направили 684,7 млрд тенге, а на солидарную – 1,49 трлн тенге. Всего пенсионные выплаты из госбюджета получают почти 2,4 млн казахстанцев.

Стоит отметить, что сейчас солидный компонент превышает не только среднюю базовую выплату, но и ее максимально возможный размер, который в 2024 году может достигать 105% от прожиточного минимума, то есть 45 578 тенге. Если же говорить о минимальной базовой выплате, то она достигает лишь 65% от ПМ, или 28 215 тенге.

Напомним, эксперты неоднократно отмечали сильную разницу в размерах компонентов государственной пенсии, а также призывали ускорить увеличение базовой выплаты.

Дело в том, что в будущем солидарная пенсия полностью исчезнет, и казахстанцам придется рассчитывать только на один компонент государственной пенсии, а также выплаты за счет собственных накоплений. Учитывая средние размеры выплат из Единого накопительного пенсионного фонда и базовых выплат, итоговая сумма может быть слишком маленькой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2150928-na-skolko-solidarnaya-pensiya-vyshe-bazovoy-v-kazahstane/

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