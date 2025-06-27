Кому повысят пенсии с 2026 года, ответила глава Минтруда

Глава Минтруда и соцзащиты Светлана Жакупова в кулуарах парламента сообщила о том, когда и насколько повысят пенсии в Казахстане с 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пенсии и соцвыплаты планируется повысить до 10% по уровню инфляции. На эти цели в бюджете 2026 года предусмотрено более 622 млрд тенге.

Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат - это солидарная пенсия, базовая пенсия.

Также выплаты непосредственно по инвалидности: лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, также родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью, пособие по потере кормильца. Основные базовые показатели будут повышены", - сообщила министр Светлана Жакупова.

Напомним, неделю назад министр труда и соцзащиты рассказала о своих пенсионных накоплениях.

Добавим, ранее мы писали, что по состоянию на 1 июня 2025 года средний размер государственной базовой пенсии в Казахстане составил 47 688 тенге, а солидарной – 95 814 тенге. Подробнее о пенсионных выплатах читайте в нашем материале.

Добавим также, Светлана Жакупова высказалась о мнении экспертов, которые предлагают исключить возможность раннего изъятия своих пенсионных из ЕНПФ.

Отметим, что недавно сообщалось - невостребованные пенсионные накопления составили 37,3 млрд тенге в ЕНПФ на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) – это те средства, которые вкладчики либо попросту забыли забрать (в том числе при переезде из страны), либо сам вкладчик умер, а наследники не обратились за наследством. Что будет с этими деньгами, читайте в нашем материале.