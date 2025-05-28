Как в Греции: эксперты оценили пенсионную систему Казахстана

Казахстан занял 26 место в пенсионном индексе Allianz 2025 среди 71 страны. Страну хвалят за государственную пенсию, но отмечают низкий уровень жизни пенсионеров. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане пенсионная система является многоуровневой. Состоит она как из государственных выплат, которые положены всем, так и выплат за счет личных накоплений граждан.

Примечательно, что по мировым меркам отечественную систему можно считать "крепким середнячком". Согласно Глобальному пенсионному индексу Allianz, Казахстан занял 26 место из 71, набрав 3,5 балла. Такой же показатель у Греции, Эстонии, Словакии и Индонезии.

Важно учесть, что в индексе используется обратный порядок – чем меньше цифра, тем лучше. То есть 1 – наилучшие условия, а 7 – наихудшие в рейтинге

Лучшая позиция в рейтинге досталась Дании, которая получила 2,3 балла. Следом идут Нидерланды и Швеция с показателем 2,6 балла каждая и Япония – 2,7 балла. Худший показатель у Шри-Ланки – 5 баллов.

Как оценивали страны

Оценка каждой страны строится на основе показателей из трех блоков:

базовые условия – уровень жизни, демография; устойчивость – способность системы выдерживать старение населения; адекватность – хватает ли пенсии на жизнь.

Какие оценки получил Казахстан:

базовые условия – 4,1 балла. Главная проблема заключается в уровне жизни – за него страна получила всего 5,3 балла. Такой же показатель у Туниса, который расположился на 62 месте в рейтинге. Проще говоря: текущая система не может обеспечить достойную старость большинству пожилых;

– балла. Главная проблема заключается в уровне жизни – за него страна получила всего балла. Такой же показатель у Туниса, который расположился на 62 месте в рейтинге. Проще говоря: текущая система не может обеспечить достойную старость большинству пожилых; устойчивость – 3,6 балла. Это средний показатель для стран, который говорит о том, что пока система справляется. Однако население Казахстана стареет, рождаемость падает, а накопительная пенсионная система до сих пор не охватывает всех граждан. То есть в будущем она может столкнуться с серьезными вызовами;

– балла. Это средний показатель для стран, который говорит о том, что пока система справляется. Однако население Казахстана стареет, рождаемость падает, а накопительная пенсионная система до сих пор не охватывает всех граждан. То есть в будущем она может столкнуться с серьезными вызовами; адекватность – 3,2 балла. Здесь спорный момент: с одной стороны, Казахстан получил сразу 1,8 балла при оценке государственной пенсии (для понимания: даже у Дании всего 2.0), но вот оценка остальных составляющих системы составила лишь 4,6. То есть пенсионеры пока слишком сильно зависят от государства.

Казахстанская пенсионная система пока удерживает социальную стабильность, но это временное равновесие. С ростом продолжительности жизни, старением населения и ограниченными ресурсами бюджета риски возрастут. О том, как эта ситуация может повлиять на размеры пенсий в будущем, мы рассказывали здесь.

Напомним, иностранные эксперты рассказали о том, что нужно сделать Казахстану, чтобы улучшить поддержку пенсионеров в стране.

Также ранее стало известно, что Казахстан в рейтинге независимого аналитического портала, оценивавшего качество жизни, оказался на 72 месте из 83 стран.