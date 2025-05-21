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О среднем размере госпенсии рассказали в Казахстане

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Очки и деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года казахстанцы получили пенсий на 1,4 трлн тенге. Средний размер совокупной государственной пенсионной выплаты на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По состоянию на 1 мая 2025 года в Казахстане, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, проживает почти 2,5 млн пенсионеров. Всем им положены государственные пенсионные выплаты.

С начала года на их выплаты из республиканского бюджета было направлено порядка 1,4 трлн тенге:

  • на базовую пенсию – 450,8 млрд тенге;
  • на солидарную пенсию – 943,4 млрд тенге.

Базовая составная часть государственной пенсии положена всем пенсионерам. Ее размер зависит от величины прожиточного минимума и от трудового стажа гражданина. В 2025 году ее минимальный размер равен 32 360 тенге, а максимальный – 50 851 тенге.

Солидарные выплаты, или как их еще называют "выплаты по возрасту", положены только тем казахстанцам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. Ее "минимальный" размер равен 62 771 тенге – именно столько получают мужчины с 25-летним трудовым стажем до 1998 года и женщины с 20-летним стажем.

Важно понимать, что обе части пенсии рассчитываются индивидуально, однако средний размер совокупной выплаты на 1 мая 2025 года составил 143 400 тенге:

  • базовая пенсия – 47 616 тенге;
  • солидарная пенсия – 95 784 тенге.

Также не стоит забывать, что помимо государственной пенсии казахстанцы могут получать выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда, если во время их трудовой деятельности с их зарплаты уплачивались обязательные взносы. По последним данным, средняя выплата за счет накоплений составила 35 638 тенге.

Также следует помнить, что в будущем у казахстанцев появится новая пенсионная выплата. Положена она будет гражданам от 1975 года рождения – именно за них сейчас уплачивается новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР).

Напомним, ОПВР будет ежегодно расти до тех пор, пока не достигнет 5% от зарплаты работника к 2028 году.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2247360-o-srednem-razmere-gospensii-rasskazali-v-kazahstane/