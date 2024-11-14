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На сколько лет хватит пенсии из ЕНПФ, если пенсионер накопил 6 млн тенге в Казахстане

Опубликовано:

Женщина считает монеты тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев будут постепенно уменьшаться по мере их выплаты. А длительность получения средств будет зависеть от накопленной суммы. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Казахстанцы ежемесячно отчисляют 10% зарплаты в ЕНПФ для обеспечения пенсии, однако это лишь часть совокупной пенсии.
  • Размер ежемесячных выплат из ЕНПФ рассчитывается по специальной методике и не может быть ниже 70% от прожиточного минимума.
  • По данным ЕНПФ, при накоплениях в 6 млн тенге ежемесячная пенсия в первый год составит 32 500 тенге, а средний срок выплат с учетом индексации и инвестиционного дохода - около 18 лет.

У казахстанцев ежемесячно удерживаются 10% из зарплаты в качестве обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Эти средства должны будут обеспечивать старость граждан в будущем.

При этом следует помнить, что собственные накопления составляют только определенную часть совокупной пенсии: также в нее входят солидарная часть, взносы работодателей, базовая пенсия, выплаты за вредные условия труда и так далее.

Но в то же время доля выплат из ЕНПФ достаточно большая, поэтому важно иметь официальное трудоустройство с соответствующими отчислениями.

Мы решили выяснить, на сколько лет хватит пенсионных накоплений у условного казахстанца, который собрал 6 млн тенге и достигнет 63 лет в 2025 году. Ответ на этот вопрос предоставили в ЕНПФ.

Как назначают размер пенсионных выплат

Согласно сообщению ЕНПФ, размер ежемесячных пенсионных выплат из фонда определяется специальной методикой.

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, сумма ежемесячной выплаты в первый год получения пенсии определяется за счет умножения накоплений вкладчика на базовую ставку (равна 6,5%). Затем это значение делится на 12 месяцев.

А в последующие годы ежемесячные пенсионные выплаты будут индексироваться на 5% в год.

При этом размер ежемесячной выплаты не может быть ниже 70% от прожиточного минимума (30 384 тенге на 2024 год). А если она все же окажется меньше, то выплата автоматически повышается до этого уровня.

Как долго будут поступать выплаты

Согласно указанной методике расчета, в момент выхода на пенсию условный вкладчик с накоплениями в размере 6 млн тенге может рассчитывать на ежемесячную пенсию из ЕНПФ (в первый год получения) в размере 32 500 тенге (6 000 000 х 0,065/12).

Следует обратить внимание, что это размер пенсии только из ЕНПФ и только за счет ОПВ, без учета солидарной, базовой и прочих составляющих. А вместе с ними сумма совокупной пенсии будет больше.

"Средний срок таких выплат, с учетом индексации и начисленного инвестиционного дохода, составит порядка 18 лет, что примерно соответствует ожидаемой продолжительности жизни вкладчика с (момента наступления – прим. ред.) пенсионного возраста.

При выходе гражданина на пенсию и получении выплат из ЕНПФ инвестиционный доход продолжает начисляться на остаток накоплений до исчерпания.

Необходимо отметить, что начисленная инвестиционная доходность в течение периода выплат влияет только на продолжительность выплат из ЕНПФ", – сообщается в ответе фонда.

Напомним, что ранее аналитики высказались о сообщениях по приостановке выплат работающим пенсионерам в Казахстане.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2178546-na-skolko-let-hvatit-pensii-iz-enpf-esli-pensioner-nakopil-6-mln-tenge-v-kazahstane/

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