Сколько в среднем получают пенсионеры в Казахстане

По состоянию на 1 июня 2025 года средний размер государственной базовой пенсии в Казахстане составил 47 688 тенге, а солидарной – 95 814 тенге. Подробнее о пенсионных выплатах читайте на NUR.KZ.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июня 2025 года в стране проживает почти 2,5 млн пенсионеров. Всем им положена государственная пенсия.

С начала года из республиканского бюджета в виде пенсий было выплачено порядка 1,7 трлн тенге:

на базовые выплаты – 564,7 млрд тенге;

на солидарные выплаты – 1,2 трлн тенге.

Средний размер совокупной пенсии на 1 июня составил 143 502 тенге – это примерно на 8,4% больше, чем было год назад. Значительную часть этой суммы составляет солидарная выплата – 95 814 тенге, тогда как на базовую пришлось лишь 47 688 тенге.

Напомним, что базовая составляющая государственной пенсии положена всем пенсионерам. Она зависит от величины прожиточного минимума и от трудового стажа гражданина. В 2025 году минимальный размер базовой пенсии, который назначается при трудовом стаже 10 лет и менее или без него, равен 32 360 тенге, а максимальный – 50 851 тенге.

Выплаты по возрасту, или как их еще называют "солидарная пенсия", положена только тем казахстанцам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. Ее "минимальный" размер равен 62 771 тенге – именно столько получают мужчины с 25-летним трудовым стажем до 1998 года и женщины с 20-летним стажем в 2025 году.

Между тем отметим, что, помимо государственной пенсии, казахстанцы могут получать выплаты за счет собственных накоплений, если в свое время за них уплачивались взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Также в будущем казахстанцы, рожденные с 1975 года, начнут получать еще одну выплату за счет накоплений, которые сейчас формируются из обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).

Напомним, ранее стало известно, что свои деньги из ЕНПФ не забрали почти 265 тыс. вкладчиков.