Сколько в среднем получают пенсионеры в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Сколько в среднем получают пенсионеры в Казахстане

      Опубликовано:

      Кошелек с банковской картой и деньгами лежит на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По состоянию на 1 июня 2025 года средний размер государственной базовой пенсии в Казахстане составил 47 688 тенге, а солидарной – 95 814 тенге. Подробнее о пенсионных выплатах читайте на NUR.KZ.

      Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июня 2025 года в стране проживает почти 2,5 млн пенсионеров. Всем им положена государственная пенсия.

      С начала года из республиканского бюджета в виде пенсий было выплачено порядка 1,7 трлн тенге:

      • на базовые выплаты – 564,7 млрд тенге;
      • на солидарные выплаты – 1,2 трлн тенге.

      Средний размер совокупной пенсии на 1 июня составил 143 502 тенге – это примерно на 8,4% больше, чем было год назад. Значительную часть этой суммы составляет солидарная выплата – 95 814 тенге, тогда как на базовую пришлось лишь 47 688 тенге.

      Напомним, что базовая составляющая государственной пенсии положена всем пенсионерам. Она зависит от величины прожиточного минимума и от трудового стажа гражданина. В 2025 году минимальный размер базовой пенсии, который назначается при трудовом стаже 10 лет и менее или без него, равен 32 360 тенге, а максимальный – 50 851 тенге.

      Выплаты по возрасту, или как их еще называют "солидарная пенсия", положена только тем казахстанцам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. Ее "минимальный" размер равен 62 771 тенге – именно столько получают мужчины с 25-летним трудовым стажем до 1998 года и женщины с 20-летним стажем в 2025 году.

      Между тем отметим, что, помимо государственной пенсии, казахстанцы могут получать выплаты за счет собственных накоплений, если в свое время за них уплачивались взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

      Также в будущем казахстанцы, рожденные с 1975 года, начнут получать еще одну выплату за счет накоплений, которые сейчас формируются из обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).

      Напомним, ранее стало известно, что свои деньги из ЕНПФ не забрали почти 265 тыс. вкладчиков.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Пенсия
      Больше по этой теме

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.