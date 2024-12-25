В каком возрасте стоит начинать копить на пенсию в Казахстане

Надеяться только на государственную пенсию казахстанцам не стоит, считают эксперты. Они рекомендуют составить пенсионный план уже в молодом возрасте. Какие есть варианты, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперты рекомендуют казахстанцам составлять личный пенсионный план и начинать копить на пенсию в возрасте 18-25 лет.

Для накопления средств можно использовать банковские депозиты, добровольные пенсионные взносы в ЕНПФ, полисы страхования жизни с пенсионными планами или инвестиции в ценные бумаги.

Начало накоплений в молодом возрасте поможет сохранить финансовую независимость в будущем и не полагаться только на государственную пенсию.

Как известно, пенсионная система в Казахстане многоуровневая. Сейчас граждане получают пенсию от государства, а также из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), но только если там были накопления.

В будущем появится новая пенсионная выплата из средств, сформированных за счет обязательного пенсионного взноса работодателя. Однако ее получатели в свою очередь лишатся солидарной выплаты, так как она положена только гражданам с трудовым стажем до 1998 года.

В связи с этим эксперты медиа-портала FinGramota советуют казахстанцам задуматься о том, чтобы составить свой пенсионный план, то есть начать копить деньги на старость еще в молодом возрасте.

"Идеальный возраст для старта накоплений – от 18 до 25 лет. Зачастую это люди, еще не вступившие в брак и без обязательств по ипотеке. Также их еще поддерживают родители. Поэтому в этом возрасте стоит привить себе привычку откладывать деньги с любого заработка на депозит", – отмечают эксперты.

Депозит является самым простым способом накопить деньги, а текущие ставки вознаграждения, которые предлагают казахстанские банки, значительно обгоняют инфляцию в стране.

Чтобы пенсионный план не сильно ударил по карману, стоит начать с небольшой суммы, например, откладывать ежемесячно по 5 тыс. тенге. В будущем можно будет сумму увеличить. Таким образом вкладчик получит неплохую прибавку к своей будущей пенсии.

Можно выбрать сберегательный депозит с возможностью пополнения. Такой вклад предлагает высокие процентные ставки, но до окончания срока действия договора нельзя снимать средства, иначе все накопленное вознаграждение будет потеряно.

Впрочем, можно довериться ЕНПФ и, помимо обязательных взносов, самостоятельно производить добровольные пенсионные взносы (ДПВ). Здесь, как и с депозитом, можно выбрать сумму и периодичность взносов.

Стоит отметить, что у накоплений, которые сформированы за счет ДПВ, есть свои преимущества. Например, их можно получить задолго до выхода на официальную пенсию – в 50 лет. Кроме того, можно запросить всю сумму единовременно или выбрать периодичность выплат.

Еще один вариант, который поможет подготовиться к пенсии – оформить полис страхования жизни с пенсионными планами и аннуитетными выплатами в будущем. С помощью него можно не только получить защиту от возможных рисков, но и накопить деньги к определенному событию.

Также не стоит забывать о более рискованных, но потенциально более выгодных инструментах. Речь идет об инвестировании в ценные бумаги на фондовом рынке. Этот вариант подойдет не всем и требует определенных знаний, но в некоторых ситуациях может принести действительно большую прибыль.

Способы накопить на пенсию. Инфографика: fingramota.kz

Таким образом, у казахстанцев есть несколько вариантов накопить деньги. Не стоит полагаться только на государственную пенсию и выплаты из ЕНПФ за счет обязательных взносов. Начав откладывать деньги сейчас, удастся сохранить финансовую независимость в будущем, считают эксперты.