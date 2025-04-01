Почему важно копить на пенсию: продолжительность жизни выросла в Казахстане

Пенсионные деньги выплачиваются в определенном возрасте, а их размер зависит от накоплений. И если их мало, то можно столкнуться с нехваткой средств в среднем в течение почти 18 лет, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла 75,4 лет, с самым высоким показателем в Алматы (78,78 лет) и самым низким в области Ұлытау (72,48 лет).

После выхода на пенсию мужчины в среднем проживут 8 лет, женщины - 18 лет, а средняя продолжительность получения пенсии составляет 13 лет.

Для обеспечения достойной пенсии казахстанцам рекомендуется работать официально, делая обязательные пенсионные взносы, и дополнительно вносить добровольные пенсионные взносы в ЕНПФ.

Бюро национальной статистики ежегодно публикует данные об ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку при условии, что на протяжении всей его жизни уровень смертности останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Так, по итогам 2024 года данный показатель вырос и достиг среднем 75,4 лет. Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении зафиксирована в Алматы – 78,78 лет, а самая низкая – в области Ұлытау (72,48 лет).

При этом разница между полами, а также жителями городов и сельской местности оказалась довольно большой.

Продожительность жизни в Казахстане Категория Продожительность

жизни (лет) Длительность

пенсии (лет) В среднем 75,44 13,44* Мужчины 71,33 8,33 Женщины 79,42 18,42 В городах 76,14 14,14* В сельской местности 74,26 12,26* *Средний возраст выхода на пенсию – 62 года

То есть с учетом текущего значения пенсионного возраста мужчины после выхода на пенсию (в 63 года) в среднем проживут чуть более 8 лет, а женщины (в 61 год) будут получать пенсию в течение чуть более 18 лет.

Жители городов могут получать выплаты в течение 14 лет, а в сельской местности – 12 лет.

Что это значит для вкладчиков

Казахстанцам, которые еще не достигли пенсионного возраста, важно заранее спланировать этот этап.

В противном случае, если накопления окажутся минимальными, то и пенсия может оказаться недостаточной – дело в том, что большую часть будущих выплат составляют именно личные накопления вкладчика.

То есть, учитывая средний размер выплат из ЕНПФ на 1 марта 2025 года в размере 35 616 тенге, средний казахстанец получил бы 5,69 млн тенге за чуть более 13 лет пенсии только за счет своих накоплений (без учета их индексации).

При этом важно помнить, что накопления защищены от инфляции и не обесценятся к моменту выхода на пенсию.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как увеличить размеры будущих выплат

Чтобы выплаты из ЕНПФ в будущем могли не просто обеспечить минимальные потребности, но и стать хорошим источником дохода, казахстанцам необходимо обратить внимание на две составляющие, которые формируют эти суммы.

Первой являются обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – они удерживаются в размере 10% от заработной платы ежемесячно.

Эти взносы являются основой накоплений в ЕНПФ. И если работать без трудового договора – например, быть оформленным на работе как индивидуальный предприниматель или вовсе получать зарплату в конверте – то не удастся накопить нужную сумму на будущее.

В итоге это приведет к тому, что выплаты окажутся минимальными.

Второй не менее важной частью накоплений являются добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – их можно вносить в любом размере и в нужные вкладчику сроки. А их выплату можно оформить уже в 50 лет.

Другими словами, в среднем казахстанцы будут получать пенсию в течение 13 лет (женщины – 18 лет) после наступления пенсионного возраста. И чтобы этот период не оказался затруднительным с точки зрения доходов, необходимо заранее позаботиться о своей будущей пенсии – откладывать часть доходов в ЕНПФ.

Ранее мы рассказывали, как оформить раннюю пенсию в Казахстане.

Также в ЕНПФ предупредили, что мошенники обещают вкладчикам снять пенсионные накопления за отдельную плату.