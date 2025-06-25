"Забытые" в ЕНПФ деньги: что ждет невостребованные накопления казахстанцев

Пенсионные накопления выплачиваются при наступлении соответствующего права. Но не все спешат забрать сбережения на старость. В этом случае управление деньгами ведет государство, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В ЕНПФ накопилось 37,3 млрд тенге невостребованных пенсионных накоплений на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах.

Невостребованные средства продолжают инвестироваться Национальным банком РК и частными управляющими инвестиционным портфелем до их востребования.

Забрать невостребованные накопления можно при выходе на пенсию, выезде на ПМЖ или в случае смерти вкладчика его наследниками.

Невостребованные пенсионные накопления составили 37,3 млрд тенге в ЕНПФ на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) – это те средства, которые вкладчики либо попросту забыли забрать (в том числе при переезде из страны), либо сам вкладчик умер, а наследники не обратились за наследством.

Как сообщает пресс-служба фонда, эти деньги продолжают находиться в ведении ЕНПФ, который проводит информационно-разъяснительную работу с населением.

Например, казахстанцам рассказывают о необходимости своевременного обращения за пенсионными выплатами: как самими получателями, так и наследниками умерших вкладчиков/получателей.

Что происходит с невостребованными пенсионными накоплениями

Как отмечают в ЕНПФ, невостребованные пенсионные накопления подлежат учету. При этом эти деньги продолжают инвестироваться и находятся на ИПС вкладчиков до востребования получателями либо их наследниками (в случае смерти вкладчика).

Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

"Инвестированием для получения дополнительного дохода занимаются Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП)", – указывается в источнике.

Забрать невостребованные пенсионные накопления можно в следующих случаях:

если пенсионер не приходил за накоплениями – необходимо обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства и заявить о желании получать выплаты;

при выезде на ПМЖ – можно забрать накопления с собой, если меняется гражданство и страна проживания;

в связи со смертью лица, имеющего пенсионные накопления – членам его семьи производится единовременная выплата в размере до 94 МРП (до 369 608 тенге на 2025 год), но не более суммы имеющихся на ИПС средств. А также оставшиеся деньги передаются в рамках наследования, для чего надо обратиться в течение 6 месяцев после смерти вкладчика.

Таким образом, невостребованные средства остаются в ЕНПФ и их можно будет забрать как самим вкладчикам, так и их наследникам.

Ранее мы рассказывали, почему пенсионерам могут перестать начислять пенсию, если они ее не забирают – отметим, что деньги можно будет получать вновь.

Также мы поделились инструкциями на случай, если наследники упустили срок в 6 месяцев для подачи заявления на право наследования.

Дополнительно были опровергнуты некоторые мифы о пенсионных деньгах. Например, о том, что государство может просто забрать накопления вкладчиков в случае смерти.