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    Финансы

      "Забытые" в ЕНПФ деньги: что ждет невостребованные накопления казахстанцев

      Опубликовано:

      Часы и долларовые купюры лежат на ладонях
      Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

      Пенсионные накопления выплачиваются при наступлении соответствующего права. Но не все спешат забрать сбережения на старость. В этом случае управление деньгами ведет государство, сообщает NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В ЕНПФ накопилось 37,3 млрд тенге невостребованных пенсионных накоплений на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах.
      • Невостребованные средства продолжают инвестироваться Национальным банком РК и частными управляющими инвестиционным портфелем до их востребования.
      • Забрать невостребованные накопления можно при выходе на пенсию, выезде на ПМЖ или в случае смерти вкладчика его наследниками.

      Невостребованные пенсионные накопления составили 37,3 млрд тенге в ЕНПФ на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) – это те средства, которые вкладчики либо попросту забыли забрать (в том числе при переезде из страны), либо сам вкладчик умер, а наследники не обратились за наследством.

      Как сообщает пресс-служба фонда, эти деньги продолжают находиться в ведении ЕНПФ, который проводит информационно-разъяснительную работу с населением.

      Например, казахстанцам рассказывают о необходимости своевременного обращения за пенсионными выплатами: как самими получателями, так и наследниками умерших вкладчиков/получателей.

      Что происходит с невостребованными пенсионными накоплениями

      Как отмечают в ЕНПФ, невостребованные пенсионные накопления подлежат учету. При этом эти деньги продолжают инвестироваться и находятся на ИПС вкладчиков до востребования получателями либо их наследниками (в случае смерти вкладчика).

      Купюры тенге лежат рядом с банкой монет
      Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

      "Инвестированием для получения дополнительного дохода занимаются Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП)", – указывается в источнике.

      Забрать невостребованные пенсионные накопления можно в следующих случаях:

      • если пенсионер не приходил за накоплениями – необходимо обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства и заявить о желании получать выплаты;
      • при выезде на ПМЖ – можно забрать накопления с собой, если меняется гражданство и страна проживания;
      • в связи со смертью лица, имеющего пенсионные накопления – членам его семьи производится единовременная выплата в размере до 94 МРП (до 369 608 тенге на 2025 год), но не более суммы имеющихся на ИПС средств. А также оставшиеся деньги передаются в рамках наследования, для чего надо обратиться в течение 6 месяцев после смерти вкладчика.

      Таким образом, невостребованные средства остаются в ЕНПФ и их можно будет забрать как самим вкладчикам, так и их наследникам.

      Ранее мы рассказывали, почему пенсионерам могут перестать начислять пенсию, если они ее не забирают – отметим, что деньги можно будет получать вновь.

      Также мы поделились инструкциями на случай, если наследники упустили срок в 6 месяцев для подачи заявления на право наследования.

      Дополнительно были опровергнуты некоторые мифы о пенсионных деньгах. Например, о том, что государство может просто забрать накопления вкладчиков в случае смерти.

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