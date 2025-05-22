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Пенсии могут уменьшиться из-за стареющего населения в Казахстане

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане прогнозируется снижение рождаемости, что может ускорить старение населения. Это может негативно повлиять на пенсии граждан. С прогнозами экспертов ознакомились журналисты NUR.KZ.

По последним данным, население Казахстана достигло 20,3 млн человек. Как сообщает официальный Telegram-канал Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), к 2050 году прогнозируется увеличение численности населения до 26,3 млн человек.

Однако, несмотря на рост, сейчас в стране наблюдаются некоторые тревожные тенденции, которые могут сильно повлиять на экономику. В том числе сейчас можно увидеть постепенно старение населения и снижение рождаемости в стране.

Дело в том, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – среднее число детей на одну женщину – падает. В 2021 году он составлял 3,32, в 2024 году – 2,80, а к 2050 году, по прогнозам ООН, снизится до 2,42.

К слову, на 1 января 2025 года в стране проживало:

  • 8,7 млн человек в возрасте до 25 лет;
  • 9,7 млн человек в возрасте до 64 лет;
  • и 1,9 млн человек в возрасте от 65 лет.

По последним данным, в Казахстане проживает почти 2,5 млн человек пенсионеров. Если в 2012 году коэффициент потенциальной поддержки, то есть количество работоспособных граждан на одного пенсионера, был равен 7,7, то в 2024 году он опустился до 5,2. К 2050 году, как считают в ООН, он может снизиться до 3,4.

Пенсионерка считает деньги
Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Удар по пенсионной системе

Старение населения – не просто статистика, а фактор, который влияет на экономику. Меньше работников означает меньше налогов и взносов в бюджет. Больше пожилых – это рост расходов на здравоохранение, социальные услуги, а также пенсии.

Ситуацию усугубляет тот факт, что пенсионных выплат, которые формируются сейчас за счет обязательных пенсионных взносов, может не хватить для получения адекватной пенсии.

Государственная базовая не отличается большим размером, а солидарная пенсия положена только гражданам со стажем до 1998 года, и у новых пенсионеров она с каждым годом становится все меньше.

Одним из способов сгладить ситуацию могут стать новые обязательные пенсионные взносы работодателя, которые были введены с 2024 года для граждан, рожденных с 1975 года.

С помощью них ответственность за пенсионное обеспечение граждан можно разделить между государством, работником и его работодателем, однако снижение рождаемости может негативно повлиять на эффективность этих реформ, ведь меньше детей сегодня – это меньше работников через 20-30 лет.

Отметим, в ЕНПФ и ранее призывали граждан активнее откладывать деньги себе на пенсию. В этом случае их финансовое положение не будет зависеть от других людей, налоговых поступлений и расчетных показателей, которые используются для определения размера госпенсии.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕНПФ планируют начать автоматически выплачивать в Казахстане пенсию за счет личных взносов граждан.

Между тем отметим, что казахстанцы, как и раньше, могут использовать свои пенсионные накопления для лечения или улучшения жилищных условий. Однако такие изъятия негативно влияют на размер будущей пенсии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2247705-pensii-mogut-umenshitsya-iz-za-stareyushchego-naseleniya-v-kazahstane/