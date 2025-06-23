О доходности пенсионных накоплений казахстанцев рассказали в ЕНПФ
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В мае все частные управляющие активами ЕНПФ нарастили свой доход, а Национальный банк РК почти перекрыл прежние убытки. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В начале года пенсионные накопления казахстанцев, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), заметно "просели". Однако частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) и Национальный банк РК постепенно улучшают свое положение.
Ранее мы рассказывали о том, что в апреле пенсионные накопления впервые выросли за счет инвестиционного дохода, а теперь, согласно данным ЕНПФ, частным компаниям удалось закрепить успех.
По состоянию на 1 июня 2025 года все пять частных управляющих показывают положительную доходность:
- Halyk Finance управляет активами на 36,4 млрд тенге. В национальной валюте инвестировано 58,41% суммы, а в долларах – 41,59%. С начала года компания заработала 264,7 млн тенге и показала доходность в 0,66%.
- "Сентрас Секьюритиз" управляет активами на 2,4 млрд тенге. В нацвалюте хранится 67,65% суммы, а в долларах – 32,35%. С начала года компания заработала 94,05 млн тенге и показала самую высокую доходность – 4,10%.
- Jusan Invest управляет средствами на 11,8 млрд тенге. 66,71% средств хранится в тенге, 31,89% – в долларах и еще 1,40% – в других валютах. Компания заработала 166,46 млн тенге с начала года и достигла доходности в 1,35%.
- Halyk Global Markets управляет активами на 5,5 млрд тенге. В нацвалюте инвестировано 69,71% средств, а в долларах – 30,29%. С начала года компания заработала 85,41 млн тенге. Доходность составила 1,49%.
- BCC Invest управляет активами на 6,3 млрд тенге. 74,27% суммы хранится в тенге, в долларах – 25,73%. С начала года заработок управляющего составил 169,87 млн тенге, а доходность – 2,85%.
Что касается Национального банка РК, то под его управлением находится больше всего средств – 22,8 трлн тенге, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.
По состоянию на 1 июня Нацбанк почти перекрыл все свои предыдущие убытки. Доходность составляет минус 0,69% – просадка примерно на 146,3 млрд тенге. 59,37% средств отечественный центробанк инвестирует в тенге, а остальные 40,63% – в долларах.
Также Нацбанк отдельно инвестирует накопления, сформированные за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). На 1 июня сумма накоплений составила 417,28 млрд тенге – это на 4,5%, или на 12,37 млрд тенге меньше, чем было в начале года. При этом можно увидеть, как Нацбанк постепенно компенсирует убытки – еще месяц назад минус был более внушительным.
|Доходность активов ЕНПФ на 1 июня 2025 года
|Управляющий
|Сумма
под управлением
|Доходность
в тенге
|Доходность
в %
|Halyk Finance
|36,4 млрд
|264,7 млн
|0,66%
|"Сентрас Секьюритиз"
|2,4 млрд
|94,05 млн
|4,10%
|Jusan Invest
|11,8 млрд
|166,46 млн
|1,35%
|Halyk Global Markets
|5,5 млрд
|85,41 млн
|1,49%
|BCC Invest
|6,3 млрд
|169,87 млн
|2,85%
|НБРК ОПВР
|417,28 млрд
|-12,37 млрд
|-4,50%
|НБРК
|22,8 трлн
|-146,36 млрд
|-0,69%
|По данным Единого накопительного пенсионного фонда
При этом стоит отметить, что ни один управляющий пока не догнал инфляцию в стране. С начала года она выросла на 6,1%, что заметно выше доходности пенсионных активов.
Впрочем, казахстанцам важно помнить, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, но не играют особой роли в долгосрочной перспективе – важнее всего то, какая доходность будет по итогу.
Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.
Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2258520-o-dohodnosti-pensionnyh-nakopleniy-kazahstancev-rasskazali-v-enpf/
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