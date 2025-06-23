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    Финансы

      О доходности пенсионных накоплений казахстанцев рассказали в ЕНПФ

      Опубликовано:

      Деньги, монеты, смартфон и лупа.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В мае все частные управляющие активами ЕНПФ нарастили свой доход, а Национальный банк РК почти перекрыл прежние убытки. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В начале года пенсионные накопления казахстанцев, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), заметно "просели". Однако частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) и Национальный банк РК постепенно улучшают свое положение.

      Ранее мы рассказывали о том, что в апреле пенсионные накопления впервые выросли за счет инвестиционного дохода, а теперь, согласно данным ЕНПФ, частным компаниям удалось закрепить успех.

      По состоянию на 1 июня 2025 года все пять частных управляющих показывают положительную доходность:

      • Halyk Finance управляет активами на 36,4 млрд тенге. В национальной валюте инвестировано 58,41% суммы, а в долларах – 41,59%. С начала года компания заработала 264,7 млн тенге и показала доходность в 0,66%.
      • "Сентрас Секьюритиз" управляет активами на 2,4 млрд тенге. В нацвалюте хранится 67,65% суммы, а в долларах – 32,35%. С начала года компания заработала 94,05 млн тенге и показала самую высокую доходность – 4,10%.
      • Jusan Invest управляет средствами на 11,8 млрд тенге. 66,71% средств хранится в тенге, 31,89% – в долларах и еще 1,40% – в других валютах. Компания заработала 166,46 млн тенге с начала года и достигла доходности в 1,35%.
      • Halyk Global Markets управляет активами на 5,5 млрд тенге. В нацвалюте инвестировано 69,71% средств, а в долларах – 30,29%. С начала года компания заработала 85,41 млн тенге. Доходность составила 1,49%.
      • BCC Invest управляет активами на 6,3 млрд тенге. 74,27% суммы хранится в тенге, в долларах – 25,73%. С начала года заработок управляющего составил 169,87 млн тенге, а доходность – 2,85%.

      Что касается Национального банка РК, то под его управлением находится больше всего средств – 22,8 трлн тенге, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.

      По состоянию на 1 июня Нацбанк почти перекрыл все свои предыдущие убытки. Доходность составляет минус 0,69% – просадка примерно на 146,3 млрд тенге. 59,37% средств отечественный центробанк инвестирует в тенге, а остальные 40,63% – в долларах.

      Также Нацбанк отдельно инвестирует накопления, сформированные за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). На 1 июня сумма накоплений составила 417,28 млрд тенге – это на 4,5%, или на 12,37 млрд тенге меньше, чем было в начале года. При этом можно увидеть, как Нацбанк постепенно компенсирует убытки – еще месяц назад минус был более внушительным.

      Доходность активов ЕНПФ на 1 июня 2025 года
      Управляющий Сумма
      под управлением      		 Доходность
      в тенге      		 Доходность
      в %
      Halyk Finance 36,4 млрд 264,7 млн 0,66%
      "Сентрас Секьюритиз" 2,4 млрд 94,05 млн 4,10%
      Jusan Invest 11,8 млрд 166,46 млн 1,35%
      Halyk Global Markets 5,5 млрд 85,41 млн 1,49%
      BCC Invest 6,3 млрд 169,87 млн 2,85%
      НБРК ОПВР 417,28 млрд -12,37 млрд -4,50%
      НБРК 22,8 трлн -146,36 млрд -0,69%
      По данным Единого накопительного пенсионного фонда

      При этом стоит отметить, что ни один управляющий пока не догнал инфляцию в стране. С начала года она выросла на 6,1%, что заметно выше доходности пенсионных активов.

      Впрочем, казахстанцам важно помнить, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, но не играют особой роли в долгосрочной перспективе – важнее всего то, какая доходность будет по итогу.

      Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

      Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.

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