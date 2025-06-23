О доходности пенсионных накоплений казахстанцев рассказали в ЕНПФ

В мае все частные управляющие активами ЕНПФ нарастили свой доход, а Национальный банк РК почти перекрыл прежние убытки. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В начале года пенсионные накопления казахстанцев, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), заметно "просели". Однако частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) и Национальный банк РК постепенно улучшают свое положение.

Ранее мы рассказывали о том, что в апреле пенсионные накопления впервые выросли за счет инвестиционного дохода, а теперь, согласно данным ЕНПФ, частным компаниям удалось закрепить успех.

По состоянию на 1 июня 2025 года все пять частных управляющих показывают положительную доходность:

Halyk Finance управляет активами на 36,4 млрд тенге. В национальной валюте инвестировано 58,41% суммы, а в долларах – 41,59%. С начала года компания заработала 264,7 млн тенге и показала доходность в 0,66%.

управляет активами на 36,4 млрд тенге. В национальной валюте инвестировано 58,41% суммы, а в долларах – 41,59%. С начала года компания заработала и показала доходность в "Сентрас Секьюритиз" управляет активами на 2,4 млрд тенге. В нацвалюте хранится 67,65% суммы, а в долларах – 32,35%. С начала года компания заработала 94,05 млн тенге и показала самую высокую доходность – 4,10%.

управляет активами на 2,4 млрд тенге. В нацвалюте хранится 67,65% суммы, а в долларах – 32,35%. С начала года компания заработала и показала самую высокую доходность – 4,10%. Jusan Invest управляет средствами на 11,8 млрд тенге. 66,71% средств хранится в тенге, 31,89% – в долларах и еще 1,40% – в других валютах. Компания заработала 166,46 млн тенге с начала года и достигла доходности в 1,35%.

управляет средствами на 11,8 млрд тенге. 66,71% средств хранится в тенге, 31,89% – в долларах и еще 1,40% – в других валютах. Компания заработала с начала года и достигла доходности в Halyk Global Markets управляет активами на 5,5 млрд тенге. В нацвалюте инвестировано 69,71% средств, а в долларах – 30,29%. С начала года компания заработала 85,41 млн тенге. Доходность составила 1,49%.

управляет активами на 5,5 млрд тенге. В нацвалюте инвестировано 69,71% средств, а в долларах – 30,29%. С начала года компания заработала Доходность составила BCC Invest управляет активами на 6,3 млрд тенге. 74,27% суммы хранится в тенге, в долларах – 25,73%. С начала года заработок управляющего составил 169,87 млн тенге, а доходность – 2,85%.

Что касается Национального банка РК, то под его управлением находится больше всего средств – 22,8 трлн тенге, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов.

По состоянию на 1 июня Нацбанк почти перекрыл все свои предыдущие убытки. Доходность составляет минус 0,69% – просадка примерно на 146,3 млрд тенге. 59,37% средств отечественный центробанк инвестирует в тенге, а остальные 40,63% – в долларах.

Также Нацбанк отдельно инвестирует накопления, сформированные за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). На 1 июня сумма накоплений составила 417,28 млрд тенге – это на 4,5%, или на 12,37 млрд тенге меньше, чем было в начале года. При этом можно увидеть, как Нацбанк постепенно компенсирует убытки – еще месяц назад минус был более внушительным.

Доходность активов ЕНПФ на 1 июня 2025 года Управляющий Сумма

под управлением Доходность

в тенге Доходность

в % Halyk Finance 36,4 млрд 264,7 млн 0,66% "Сентрас Секьюритиз" 2,4 млрд 94,05 млн 4,10% Jusan Invest 11,8 млрд 166,46 млн 1,35% Halyk Global Markets 5,5 млрд 85,41 млн 1,49% BCC Invest 6,3 млрд 169,87 млн 2,85% НБРК ОПВР 417,28 млрд -12,37 млрд -4,50% НБРК 22,8 трлн -146,36 млрд -0,69% По данным Единого накопительного пенсионного фонда

При этом стоит отметить, что ни один управляющий пока не догнал инфляцию в стране. С начала года она выросла на 6,1%, что заметно выше доходности пенсионных активов.

Впрочем, казахстанцам важно помнить, что кратковременные убытки в инвестиционной сфере допустимы, но не играют особой роли в долгосрочной перспективе – важнее всего то, какая доходность будет по итогу.

Более того, казахстанцам в целом не стоит переживать о снижении доходности. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.