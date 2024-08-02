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На NUR.KZ появилось короткое содержание статей, созданное с помощью нейросети

Опубликовано:

Саммари на NUR.KZ
Краткое содержание статьи: NUR.KZ

NUR.KZ активно использует современные технологии для повышения простоты использования ресурса. На этот раз ChatGPT привлекли к формулированию ключевых моментов статей.

Команда NUR.KZ продолжает создавать максимально полезное и комфортное интернет-пространство для читателей ресурса. Техническая команда сайта активно внедряет в работу портала автоматизированные алгоритмы, но только для тех материалов, которые не требуют аналитики и человеческого ресурса. Чтобы повысить скорость и оперативность для читателей, нейросеть принимает участие в выгрузке данных и создании статей по шаблонам о курсах валют, а также о результатах матчей и прогнозах погоды.

Новый формат использования ИИ — составление саммари (краткого содержания) для объемных статей, в котором принимает участие специально разработанный инструмент для удобства редакции, а также ChatGPT. Теперь на основе текста статьи, написанного журналистом, автоматически формулируются ключевые моменты статьи. Вы можете просмотреть их под заголовком перед текстом материала. Это позволяет быстро сориентироваться, о чем речь в объемной публикации, упорядочить ее содержание и тем самым сэкономить время.

Ранее команда сайта провела масштабное тестирование функции. Вы могли заметить, что в некоторых наших публикациях появилось краткое содержание того, что изложено в материале. Такой формат, как показали поведенческие критерии, понравился вам, нашим читателям.

Теперь ключевые моменты статей будут появляться под многими публикациями. Благодаря алгоритмам, созданным нашими разработчиками, такое нововведение удобно и для читателей, и для редакции, так как не требует человеческого ресурса для функционирования.

Стоит отметить, что искусственный интеллект продолжает учиться и совершенствоваться, поэтому не исключены погрешности: автоматически сгенерированный при помощи ИИ контент иногда может содержать грамматические, стилистические или смысловые ошибки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2115441-na-nur-kz-poyavilos-korotkoe-soderzhanie-statey-sozdannoe-s-pomoshchyu-neyroseti/

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