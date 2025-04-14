На сколько выросла пенсия у казахстанцев без опыта работы

Средний размер государственной пенсии в Казахстане равен 143 622 тенге. Пенсионеры без трудового стажа получают 32 360 тенге. Но это сразу на 14,7% больше, чем год назад. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане пенсионная система состоит из нескольких компонентов. Она включает накопительную и бюджетную части. То есть благосостояние граждан зависит как от государства, так и от личных сбережений пенсионеров.

Если говорить исключительно о государственных выплатах, то сейчас они состоят из двух частей:

базовая пенсия – положена всем гражданам;

пенсия по возрасту, то есть солидарная – положена тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.

Обе части пенсии в 2025 году заметно выросли. Например, "минимальный" размер солидарной составляет 62 771 тенге. Такую сумму получают мужчины с 25-летним трудовым стажем до 1998 года и женщины с 20-летним стажем. Если он меньше, то и сумма уменьшается, а если больше – то увеличивается.

А вот у государственной базовой пенсии все проще, ведь она зависит от размера прожиточного минимума (ПМ). В 2025 году он вырос на 6,5%, до 46 228 тенге.

При этом также увеличились "пороги", которые используются для подсчета базовой пенсии. Если год назад ее минимальный размер составлял 65% от ПМ, то теперь – 70%. Максимальный также вырос – со 105% до 110%.

Таким образом, как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, минимальный размер базовой пенсии теперь составляет 32 360 тенге. Такую сумму получают граждане без трудового стажа и те, у кого не более 10 лет работы. Это сразу на 14,7% больше, чем было год назад.

Максимальный же размер базовой пенсии составляет 50 851 тенге, что на 11,57% больше, чем было в 2024 году.

Примечательно, что многие казахстанцы получают заметно больше, ведь их выплаты зачастую состоят из двух частей. Так, по состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер государственной пенсии составил 143 622 тенге:

базовая часть – 47 659 тенге; солидарная часть – 95 963 тенге.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1,44 трлн тенге. Из них на выплату базовой пенсии было направлено 337,6 млрд тенге, а на солидарную – 706,7 млрд тенге. Всего в стране получают пенсию почти 2,5 млн казахстанцев.

Напомним, пенсию также выплачивает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), но делает он это за счет собственных средств граждан, которые копились на протяжении всей их трудовой деятельности.