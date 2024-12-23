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Что изменилось в пенсионной системе Казахстана за 2024 год

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Пенсия лежит рядом с калькулятором
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионная система должна помочь обеспечить гражданам денежные выплаты в будущем. Поэтому она претерпевает изменения для повышения эффективности. Что изменилось в текущем году, читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В 2024 году в Казахстане внедрен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) в размере 1,5% от дохода работника, родившегося после 1 января 1975 года, с постепенным увеличением до 5% к 2028 году.
  • Изменены правила использования пенсионных накоплений на покупку жилья: срок для оформления ипотеки после изъятия средств на жилищный сберегательный депозит увеличен с трех до шести лет.
  • Упрощена процедура оформления ранней пенсии за счет аннуитета, а также изменилась структура инвестиционного портфеля ЕНПФ с увеличением доли иностранных финансовых инструментов.

Пенсионная система Казахстана оказалась одной из числа устойчивых: так, она заняла "золотую середину" в рейтинге пенсионных систем 48 стран.

При этом в нее ежегодно вносятся корректировки, которые влияют на накопления вкладчиков и вопросы использования своих сбережений.

Рассмотрим самые значимые изменения за 2024 год в пенсионной системе РК.

Новая пенсия, но не для всех

В 2024 году был внедрен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР), который равен 1,5% от ежемесячного дохода работника (но только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года). При этом ставка будет постепенно увеличиваться до 5% к 2028 году.

То есть эту сумму вносит сам работодатель за свой счет.

Однако накопленные деньги нельзя будет унаследовать, забрать при переезде из страны, использовать на жилье и так далее. Эти накопления станут аналогом солидарной пенсии для будущих пенсионеров при условии, что ОПВР в их пользу уплачивался не менее 5 лет.

Также в 2024 году появилась новая специальная соцвыплата: положена она гражданам, которые работают на вредных производствах и достигли 55 лет.

Женщина работает на сайте пенсионного фонда
Женщина работает на сайте пенсионного фонда: Depositphotos

Изъятие части накоплений

Казахстанцы могут использовать пенсионные излишки свыше порогов минимальной достаточности на определенные цели:

  • покупку жилья за полный расчет;
  • оплату или оформление ипотеки;
  • пополнение жилищных строительных сбережений;
  • лечение.

При этом ранее при изъятии средств на жилищный сберегательный депозит нужно было оформить ипотеку в течение трех лет. Однако в июле 2024 года были изменены правила использования пенсионных денег на покупку жилья: теперь этот срок увеличен до шести лет.

Это позволит большему количеству граждан накопить нужную сумму денег для первоначального взноса.

Прочие изменения

С 1 сентября для водителей такси, которые зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, был снижен размер социальных платежей, в том числе пенсионного взноса, до 1%.

Другими словами, отдавая государству всего 4% от своего дохода (по 1% на пенсию, социальные отчисления, налоги и медстраховку), таксисты получают все преимущества официально трудоустроенных граждан.

А исчислять, удерживать и уплачивать налоги и социальные платежи будут операторы интернет-платформ, которые официально признаны налоговыми агентами.

Женщина копит деньги на пенсию
Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

Дополнительно была упрощена процедура оформления ранней пенсии за счет аннуитета.

Так, казахстанцам достаточно обратиться в выбранную компанию по страхованию жизни (КСЖ) для оформления аннуитета. При этом не нужно, как раньше, подавать заявление в ЕНПФ о переводе пенсионных накоплений в КСЖ.

Изменились и вопросы управления деньгами вкладчиков в ЕНПФ. Так, Нацбанк вывел их с банковских депозитов (доля в инвестпортфеле снизилась с 6% до 2,3%) и вложил их в иностранные финансовые инструменты для большей доходности.

В итоге доходы от инвестирования активов ЕНПФ принесли больше денег, чем взносы казахстанцев.

Однако позже было предложено вложить 500 млрд тенге пенсионных накоплений в кредитование казахстанского бизнеса, что вызвало опасения у аналитиков.

Напомним, что также в 2024 году озвучивались различные инициативы по изменению пенсионной системы. Например, обсуждалась возможность отмены налогообложения некоторых пенсионных выплат.

А в самом ЕНПФ рассказали, какие улучшения нужны пенсионной системе Казахстана.

Также были озвучены инициативы по приостановке пенсионных выплат работающим пенсионерам. А в ноябре депутат предложила разрешить некоторым категориям казахстанцев выходить на пенсию в 53 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2202645-chto-izmenilos-v-pensionnoy-sisteme-kazahstana-za-2024-god/

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