Нарушает конституцию: аналитики о приостановке выплат работающим пенсионерам в Казахстане

Предложение министра труда и социальной защиты населения встретило критику со стороны аналитиков. Отмечается, что работающих пенсионеров нужно хвалить и премировать. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Министр труда Светлана Жакупова предложила приостановить пенсионные выплаты работающим пенсионерам, чтобы обеспечить ранний выход на пенсию некоторым категориям граждан.

Аналитики Finance.kz считают, что такое решение нарушает Конституцию РК и права граждан, а работающих пенсионеров следует "хвалить и премировать".

Эксперты подчеркивают, что пенсионные накопления являются собственностью граждан, и государство не должно на них претендовать.

1 ноября 2024 года глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы.

Так, было озвучено предложение о приостановлении пенсионных выплат из бюджета работающим пенсионерам.

Предполагается, что эти средства будут сохраняться в бюджете, и за счет них можно будет обеспечить выход на пенсию в 55 лет для некоторых казахстанцев (например, многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью и работников опасных производств).

"Если все казахстанцы скажут: "О, классно, если кто на пенсии и работает, (одобрят идею – прим. ред.) не платить пенсию, мы согласны… а кто хочет раньше выйти (то пожалуйста – прим. ред.).

Их несколько категорий. Поэтому здесь право выбора за обществом, и общество должно само обсуждать", – отметила Светлана Жакупова.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Finance.kz, подобное решение будет нарушать права казахстанцев, работающих в пенсионном возрасте.

Пенсионные деньги – собственность граждан

Аналитики отмечают, что приостановление пенсионных выплат противоречит 28 статье Конституции РК, гарантирующей гражданам минимальный размер заработной платы и пенсии, а также социальное обеспечение по возрасту.

"Во-вторых, пенсия, это то, что человек заслужил долгим и тяжелым трудом, и если кто-то продолжает работать после достижения пенсионного возраста, то его надо хвалить и премировать, а не ухудшать его материальное положение.

Это значит, что такой человек – хороший и квалифицированный работник, который нужен нашей экономике", – считают аналитики.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также отмечается, что подобные меры могут привести к социальной дискриминации по отношению к квалифицированным сотрудникам. А средства для поддержки лиц, желающих выйти на пенсию пораньше, государство должно найти самостоятельно, не за счет других казахстанцев.

Не менее важным является вопрос неприкосновенности накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

В Finance.kz отмечают, что эти средства являются собственностью казахстанцев, которые они накопили самостоятельно за счет отчислений с собственной заработной платы. А государство не должно на них претендовать.

Например, подобный подход применяется в пенсионном фонде Норвегии – в отличие от Казахстана, деньги не инвестируются в отечественные компании и проекты, а только в иностранные ценные бумаги.

"Это очень странная инициатива, которая якобы уже где-то обсуждается с какими-то экспертами. Finance.kz очень надеется, что те эксперты, которые вхожи в Минтруда, откроют там Конституцию и заодно глаза на то, что мы страна с рыночной экономикой, которая еще и двигается к либерализации (все забыли указ президента?), а не к социализму", – считают аналитики.

Ранее аналитики рассказали, почему в Казахстане растет число работающих пенсионеров.