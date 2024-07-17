Пенсионные деньги на покупку жилья: правила использования изменили в Казахстане

При изъятии пенсионных средств на улучшение жилищных условий выделят больше времени на накопление первоначального взноса. Об этом передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства промышленности.

Казахстанцы при наличии излишков на пенсионном счете могут использовать их на покупку жилья или оплату лечения.

Но такая возможность есть не у всех вкладчиков пенсионного фонда – ранее отмечалось, что это доступно более чем 785 тыс. казахстанцам. Причина кроется в пороге минимальной достаточности: если сумма накоплений его превышает, то казахстанец может использовать "излишки" на вышеупомянутые цели.

13 июля Министерством промышленности и строительства РК были внесены изменения в "Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий".

Что изменится в правилах изъятия накоплений

Согласно внесенным изменениям, был увеличен срок накопления средств на жилищных депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья.

То есть, если ранее казахстанцы должны были оформить ипотеку в течение трех лет с момента изъятия пенсионных денег на депозит, то теперь этот срок увеличен до шести лет. Это позволит большему количеству граждан накопить нужную сумму денег для первоначального взноса.

Также отмечается, что такой депозит можно уступить супругам и (или) близким родственникам. Но дальнейшая переуступка третьим лицам не допускается. При этом возможность закрывать ежемесячный платеж по ипотеке пенсионными накоплениями сохраняется.

В силу приказ вступит через 10 календарных дней после официальной публикации.

Ранее в ЕНПФ прокомментировали предложения по досрочному снятию пенсионных.