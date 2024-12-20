Изъять пенсионные накопления за отдельную плату предлагают казахстанцам

В соцсетях появились объявления, в которых казахстанцам предлагают посреднические услуги в изъятии пенсионных накоплений за отдельную плату. Почему такие предложения опасны, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, некоторые казахстанцы, у которых накопилось достаточно средств на пенсионном счете, могут использовать определенную часть, чтобы улучшить свои жилищные условия или оплатить себе лечение.

Главное условие для использования средств – накопления должны превышать порог минимальной достаточности, который для каждой возрастной группы свой.

Однако, как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, в последнее время активизировались так называемые "помогайки" – люди, которые за отдельную плату предлагают посреднические услуги в получении пенсионных накоплений для любой категории граждан.

На самом деле такие услуги несут серьезные риски для граждан. Дело в том, что выдача накоплений строго регламентируется. Накопления могут изъять:

граждане, чьи накопления превышают порог минимальной достаточности – все, что выше него; пожилые люди, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода – 50% от всех накоплений; пенсионеры по выслуге лет – все свои накопления; граждане, которые оформили пенсионный аннуитет – все свои накопления.

Соответственно, если казахстанец не попадает ни под одну из этих категорий, то он и не сможет изъять свои накопления. Если же "помогайки" обещают обратное – они мошенники.

Кроме того, на самом деле смысла в посредниках никакого нет. Казахстанцы, которые воспользуются их услугами, буквально выбросят деньги на ветер.

Дело в том, что целевое использование пенсионных накоплений на жилье или лечение возможно только через уполномоченных операторов, которыми являются банки второго уровня. Соответственно, услуги посредников не требуются. При этом ЕНПФ никаких комиссий не берет.

"Согласившись участвовать в сомнительных схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональных данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий", – предупредили в ЕНПФ.

Таким образом, чтобы не попасть в ловушку мошенников и не платить просто так "помогайкам", казахстанцам рекомендуется игнорировать сомнительные предложения и действовать исключительно в правовом поле.

Напомним, забрать все свои накопления могут также граждане, которые поменяли гражданство и уезжают на ПМЖ в другую страну. О том, как им получить свои деньги, мы подробно рассказывали здесь.