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Пенсии какого размера получали казахстанцы из госбюджета в 2024 году

Опубликовано:

Пенсионерка считает деньги
Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года казахстанцам выплатили пенсий на сумму свыше 3,4 трлн тенге. Средний размер совокупной выплаты из госбюджета в 2024 году составил 131 556 тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Пенсионная система в Казахстане является многоуровневой – граждане получают выплаты как от государства, так и за счет собственных накоплений. Что касается государственной пенсии, то она сейчас делится на две составляющие:

  • базовая;
  • солидарная (пенсионные выплаты по возрасту).

Всего, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2024 года из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму свыше 3,4 трлн тенге. На выплату базовой пенсии было направлено чуть меньше 1,1 трлн тенге, а солидарной – почти 2,4 трлн тенге.

По состоянию на 1 декабря в стране проживало более 2,4 млн пенсионеров. В среднем размер их совокупной государственной пенсии в 2024 году составил 131 556 тенге. Средняя солидарная пенсионная выплата равна 88 967 тенге, а базовая – 42 589 тенге.

Напомним, что в 2025 году увеличатся различные расчетные показатели. В том числе минимальный размер базовой пенсии вырастет с 28 215 тенге до 32 360 тенге, а солидарной – с 57 853 тенге до 62 771 тенге. О максимальных выплатах можете прочитать здесь.

Отметим, что размеры пенсий рассчитываются для каждого гражданина индивидуально. Базовая выплата начинает расти, если трудовой стаж работника превышает 10 лет, а солидарная зависит от стажа до 1998 года и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2201612-pensii-kakogo-razmera-poluchali-kazahstancy-iz-gosbyudzheta-v-2024-godu/

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