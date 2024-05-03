Некоторые пенсионные выплаты планируют освободить от налогов в Казахстане

Некоторые пенсионные выплаты, в том числе на жилье и лечение, планируют освободить от индивидуального подоходного налога в Казахстане. Каких получателей это не коснется, узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсия из государственного бюджета не облагается налогом. А вот пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) подвергаются налогообложению.

При этом, помимо накопительной пенсии по графику, которая за счет вычетов не полностью облагаются налогом, есть единовременные выплаты из ЕНПФ, например, на улучшение жилищных условий и лечение.

Напомним, что при изъятии пенсионных накоплений на эти цели удерживается индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от единовременной пенсионной выплаты (ЕПВ). На выбор получателя ИПН между тем могут удержать сразу, а также после выхода на пенсию равными частями вычитать из пенсионных выплат по возрасту в течение 16 лет.

Как отмечается в запросе депутатов сената парламента РК, ежемесячные пенсионные выплаты казахстанских вкладчиков, которые активно используют свои накопления, в будущем могут быть сильно уменьшены за счет удержания отложенного налога. А в некоторых случаях их размеры будут меньше минимальной пенсии.

"Все это может привести к социальному напряжению и недовольству со стороны получателей пенсионных выплат", – отмечают депутаты и предлагают рассмотреть вопрос об отмене удержания ИПН при выплате пенсионных накоплений.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, премьер-министр РК Олжас Бектенов, к которому был направлен запрос, данное предложение поддержал.

"Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ (сумма потерь по ИПН – 4,1 млрд тенге), за исключением выезжающих за пределы Республики Казахстан и полученных в порядке наследования", – сказал он в своем ответе.

Таким образом, от обложения индивидуальным подоходным налогом могут быть освобождены ежемесячные выплаты по возрасту и инвалидности, ЕПВ на жилье и лечение, а также выплаты на погребение, которые, к слову, итак выплачиваются полностью за счет вычета.

А вот на отмену налога при получении пенсионных накоплений в наследство или при смене гражданства и переезде на постоянное место жительства за границу рассчитывать не стоит. В этих случаях все равно нужно будет заплатить 10% от полученных денег.

Отметим, что пенсионный взнос в ЕНПФ не облагается индивидуальным подоходным налогом при выплате зарплаты. Поэтому двойного налогообложения при удержании ИПН из пенсионных выплат не возникает.

Также напомним, что в ответе на этот же запрос Бектенов высказался о введении "сладкого" налога в Казахстане и о планах изменить налог на транспорт.