Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кому в десять раз снизили пенсионный взнос в Казахстане

Опубликовано:

Таксист принимает заказ.
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 сентября в Казахстане вступили в силу поправки в закон, которые снижают размер социальных платежей, в том числе пенсионного взноса, до 1% для водителей такси. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Таксисты в Казахстане считаются индивидуальными предпринимателями (ИП) и должны иметь соответствующую регистрацию. Это в свою очередь обязывает их платить налоги и прочие социальные платежи.

Впрочем, далеко не каждый водитель такси готов заниматься ведением ИП, поэтому в Казахстане уже больше года действует пилотный проект по платформенной занятости, цель которого – включить таксистов в налоговую систему и дать им социальную защищенность.

Между тем, как рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), в пилотном проекте по состоянию на 4 сентября уже принимают участие порядка 14,7 тыс. водителей такси.

Особенность проекта заключается в том, что их не просто облагают различными налогами, а делают это без превышения административной и финансовой нагрузки.

Так, с 1 сентября 2024 года в Казахстане вступили в силу подписанные президентом поправки в Социальный и Налоговый кодексы, которые среди прочего снижают ставку социальных платежей для таксистов, осуществляющих деятельность через интернет-платформы, до 1% от дохода.

По 1% теперь составят все четыре социальных платежа:

  • индивидуальный подоходный налог (ИПН);
  • обязательный пенсионный взнос (ОПВ);
  • социальное отчисление (СО);
  • взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС).

Другими словами, отдавая государству всего 4% от своего дохода, таксист получает все преимущества официально трудоустроенных граждан, за которые им приходится платить в разы больше.

А исчислять, удерживать и уплачивать налоги и социальные платежи, согласно поправкам, будут операторы интернет-платформ, которые официально признаны налоговыми агентами.

Впрочем, за гражданами все равно сохраняется право применения стандартных ставок социальных платежей или их привязки к минимальной заработной плате (МЗП):

  1. исчисление от одной МЗП в 2024 году: ОПВ – 8 500 тенге, СО – 2 975 тенге, ВОСМС – 5 950 тенге, ИПН – 1% от дохода;
  2. стандартные ставки: ОПВ – 10%, СО – 3,5%, ВОСМС – 5% от 1,4 МЗП и ИПН – 1% от дохода.

Также в КГД отметили, что в соответствии с Социальным кодексом РК исполнение обязательств по уплате социальных платежей возникает по всем доходам водителя. Это значит, что, если таксист работает на нескольких платформах, то каждый оператор обязан отдельно удерживать ИПН и социальные платежи от его дохода.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2160144-komu-v-desyat-raz-snizili-pensionnyy-vznos-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie