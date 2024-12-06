Повысятся ли пороги для изъятия пенсионных накоплений в Казахстане в 2025 году

Казахстанцы могут изъять из ЕНПФ суммы, превышающие определенные пороги, которые отличаются в зависимости от возраста вкладчика. Их значение на 2025 год сохранили на уровне 2023 года, сообщает NUR.KZ.

Порог минимальной достаточности (ПМД) – это минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии.

Поэтому при изъятии накоплений из ЕНПФ должна оставаться сумма в пределах этого порога, который отличается в зависимости от возраста вкладчика.

Как сообщает пресс-служба ЕНПФ, были утверждены значения ПМД на 2025 год.

"ЕНПФ публикует ПМД на 2025 год и сообщает, что размеры ПМД не изменились и остались на уровне 2024 года. Напомним, что в 2024 году размер ПМД также не поднимался", – сообщают в пресс-службе фонда.

Пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2024 год. Инфографика: NUR.KZ

"Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений", – уточнили в ЕНПФ.

Напомним, что для их расчета учитываются такие социально-экономические показатели, как:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге на 2025 год;

на 2025 год; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге ;

; минимальный размер пенсии – 62 771 тенге ;

; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.

Ранее мы рассказывали, как досрочное изъятие может отразиться на будущей пенсии казахстанцев.