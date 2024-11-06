Разрешить некоторым категориям казахстанцев выходить на пенсию в 53 года предложила депутат

На заседании мажилиса депутат Динара Наумова предложила сократить пенсионный возраст двум категориям казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время пенсионные выплаты в Казахстане назначаются мужчинам по достижении 63 лет, а женщинам – с 61 года, с дальнейшим повышением пенсионного возраста до 63 лет к 2031 году.

Существуют льготы, касающиеся особых условий выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Однако, действующие льготы не распространяются на лиц с инвалидностью и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью", - подчеркнула депутат.

Она отметила, что с возрастом прогрессируют хронические заболевания и функциональные нарушения, что может затруднять продолжение трудовой деятельности до 63 лет. В связи с чем предложила рассмотреть возможность:

Установления пенсионного возраста до 53 лет для лиц с инвалидностью, осуществляющих трудовую деятельность. Установления пенсионного возраста до 53 лет и введение дополнительного отпуска для родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями.

Добавим, также сегодня на заседании мажилиса депутат Айдос Сарым попросил министра труда и соцзащиты Светлану Жакупову не делать высказываний о пенсионерах, создающих социальную напряженность.

Напомним, в начале ноября глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы. В частности, речь шла о приостановке выплаты трудящимся пенсионерам.

Однако предложение министра труда и социальной защиты населения встретило критику со стороны аналитиков - подобное решение, по их мнению, будет нарушать права казахстанцев, работающих в пенсионном возрасте.

Сегодня на брифинге кабмина Жакупова заявила, что ее слова "вырвали из контекста". Она пояснила, что предлагала дать работающим казахстанцам выбор, выходить ли на пенсию при наступлении пенсионного возраста, или отложить этот выход - в таком случае пенсия начисляться не будет. Министр также заверила, что без предупреждения казахстанского общества никто не будет принимать решения.

Добавим, также в начале ноября Жакупова рассказала, что нужно делать казахстанцам, чтобы получать адекватную пенсию в будущем. По словам министра, главное — не получать зарплату в конвертах, развивать профессиональные компетенции, улучшать условия труда, чтобы зарабатывать больше. Также она отметила, что о пенсии нужно думать с раннего возраста, буквально с 18 лет, как только человек пришел на рынок труда.