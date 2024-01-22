Какие изменения в пенсионной системе Казахстана произошли в 2024 году

Введение нового пенсионного взноса, начало программы "Нацфонд – детям" и специальные соцвыплаты казахстанцам – как изменилась пенсионная система Казахстана в 2024 году, читайте в материале NUR.KZ.

Текущий год для казахстанцев богат на перемены. Некоторые из них затронули в том числе и пенсионную систему. Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), с 1 января 2024 года вступили в силу несколько ключевых нововведений в законодательстве Казахстана.

Программа "Нацфонд – детям"

С 2024 года казахстанские дети начнут получать на специальные счета часть средств из Национального фонда. В январе ЕНПФ сформирует электронный список участников программы, а уже в феврале 50% инвестиционного дохода Нацфонда распределят между всеми несовершеннолетними казахстанцами.

Деньги будут переводиться ежегодно до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия он получит накопленную сумму и сможет потратить ее на оплату обучения или на улучшение своих жилищных условий.

Проверять начисленные средства смогут законные представители ребенка в своем личном кабинете на портале Электронного правительства, а также на сайте ЕНПФ. Стоит отметить, что на момент написания данной статьи разделов, где была бы доступна данная информация, еще нет.

Чтобы забрать деньги, получателю или его законному представителю нужно обратиться в банк или в отделение Казпочты, открыть банковский счет в долларах и подать заявление на выплату с указанием цели использования средств.

Стоит отметить, что если ребенок до 18 лет сменит гражданство, то он потеряет право на получение средств, однако в случае его смерти накопления наследуются его родителями.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый пенсионный взнос

С 1 января 2024 года у ЕНПФ появился новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Его размер зависит от ежемесячного дохода работника, но платить его работодатель должен за счет собственных средств.

Стоит отметить, что ОПВР будет вводиться поэтапно, чтобы избежать негативных последствий для экономики. С каждым годом его ставка будет увеличиваться:

с 2024 года – 1,5% ;

; с 2025 года – 2,5% ;

; с 2026 года – 3,5% ;

; с 2027 года – 4,5% ;

; с 2028 года – 5,0%.

Данный взнос призван в будущем заменить солидарную часть государственной пенсии, на которую пенсионеры уже не смогут рассчитывать в будущем.

При этом ОПВР был отнесен к вычетам из налогооблагаемого дохода. Кроме того, платить работодателю придется не за всех граждан, а только за тех, кто родился в 1975 году и позднее. Сделано это было для того, чтобы избежать чрезмерного увеличения нагрузки на бизнес.

Новые социальные выплаты для казахстанцев

Также в 2024 году появилась новая специальная соцвыплата. Положена она гражданам, которые работают на вредных производствах и достигли 55 лет.

Новая специальная социальная выплата состоит из нескольких компонентов и будет осуществляться из четырех источников:

из республиканского бюджета – в размере двух прожиточных минимумов (1 ПМ равен 43 407 тенге в 2024 году);

из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;

за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;

за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.

При этом, чтобы получить данную выплату, у работника должны быть обязательные профессиональные пенсионные взносы в течение не менее 7 лет. Также ему придется или уйти на отдых, или устроиться на работу, которая не будет отличаться вредными условиями труда.

Стоит отметить, что в текущем году ее смогут оформить примерно 37 тыс. казахстанцев, но в последующие годы количество получателей станет больше.

Деньги и трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсия раньше времени и переводы в страховые компании

У казахстанцев есть возможность передать свои пенсионные накопления в компанию по страхованию жизни (КСЖ), чтобы оформить пенсионный аннуитет и начать получать пожизненные выплаты намного раньше официального выхода на пенсию.

При этом с 1 января процесс оформления "ранней пенсии" заметно упростили. Теперь действует новый алгоритм перевода денег в страховые организации по договорам пенсионного аннуитета.

Казахстанцам достаточно обратиться в выбранную компанию по страхованию жизни для оформления аннуитета, при этом не нужно, как раньше, подавать заявление в ЕНПФ о переводе пенсионных накоплений в КСЖ.

Ранее мы подробно рассказывали о том, каким образом с нового года казахстанцы смогут заключать договор пенсионного аннуитета.

Таким образом, с 2024 году казахстанцев действительно ждет множество изменений. При этом не все они касаются пенсионной системы.

Например, с нового года в Казахстане выросла минимальная заработная плата – с 70 тыс. до 85 тыс. тенге. Это повышение коснулось примерно 1,8 млн граждан.