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Пенсионные активы казахстанцев выводят c банковских депозитов

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Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк РК меняет структуру инвестиционного портфеля ЕНПФ. Он сокращает долю депозитов в казахстанских банках и увеличивает инвестиции за рубежом. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Финансовые эксперты неоднократно заявляли о необходимости улучшить инвестиционную политику управляющих активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

В частности, речь шла и о выборе финансовых инструментов для получения ивестдохода. Например, недавно эксперты раскритиковали вложение 500 млрд тенге пенсионных накоплений в кредитование казахстанских банков – по их мнению, вместо этого нужно инвестировать деньги в зарубежные инструменты.

Впрочем, согласно отчету Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, структура инвестиционного портфеля ЕНПФ и так постепенно меняется – доля отечественных инструментов сокращается, а иностранных, наоборот, растет.

Так, с 1 января по 1 июля текущего года Нацбанк в своем инвестиционном портфеле, состоящем из пенсионных активов, сократил долю отечественных государственных ценных бумаг (ГЦБ РК) – с 46,6% до 44,9%.

Кроме того, почти в три раза сократилась доля банковских вкладов – с 6% до 2,3%. Стоит отметить, что в последние месяцы доходность депозитов в казахстанских банках снижается. Поэтому решение забрать оттуда деньги могло быть принято, в том числе, исходя из этого фактора.

Между тем, Национальный банк РК увеличил доли следующих финансовых инструментов:

  • негосударственных иностранных облигаций – с 0,4% до 1,9%;
  • ценных бумаг международных финансовых организаций – с 2,1% до 2,3%;
  • иностранных ГЦБ – с 14,8% до 16%.

Напомним, ранее стало известно, что пенсионные активы казахстанцев вложили в государственные ценные бумаги Израиля, Польши, Румынии и ряда других стран.

Структура инвестиционного портфеля ЕНПФ
Структура инвестиционного портфеля ЕНПФ. Инфографика: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Таким образом, инвестиционный портфель ЕНПФ становится более разнообразным, а его зависимость от отечественной экономики постепенно снижается. В целом же портфель, которым управляет Нацбанк, за 7 месяцев текущего года увеличился с 17,9 трлн до 19,9 трлн тенге.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2150364-pensionnye-aktivy-kazahstancev-vyvodyat-c-bankovskih-depozitov/

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