500 млрд тенге пенсионных накоплений хотят вложить в кредитование казахстанского бизнеса

Пенсионные активы казахстанцев планируют инвестировать в облигации банков, которые направят эти средства на кредитование бизнеса в Казахстане. Мнение аналитиков на эту тему узнали журналисты NUR.KZ.

Деньги казахстанцев, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом" – они инвестируются в различные финансовые инструменты и приносят дополнительный доход. Активы ЕНПФ вкладываются как в иностранные инструменты, так и отечественные, на которые приходится большая часть инвестиций.

Между тем, как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), планируется инвестировать еще больше денег в экономику страны путем покупки облигаций казахстанских банков. Целью вложений является расширение долгосрочного фондирования банков и возможностей кредитования инвестиционных проектов бизнеса.

"Общий объем пенсионных активов, которые планируется направить на эти цели, составит около 500 млрд тенге на срок до 7 лет. Предоставленные средства должны быть направлены на кредитование инвестиционных проектов бизнеса в приоритетных отраслях экономики", – сообщили в АРРФР РК.

Что думают эксперты

Такое решение не поддержали некоторые финансовые аналитики. Так, например, автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев считает, что инвестиции внутри страны несут за собой риски.

"Если с экономикой нашей страны что-нибудь случится, то мы можем и работу потерять, и наши доходы уменьшатся, и пенсионные сбережения могут обесцениться, так как инвестиции были сделаны в ту же корзину под названием "Казахстан".

Потому что все эти государственные ценные бумаги, облигации квазигосударственного сектора, которые скупаются на наши накопления, хранящиеся в ЕНПФ, тоже обесценятся, – предупредил аналитик.

По его мнению, Национальному банку, который управляет активами Единого накопительного пенсионного фонда, стоит обратить внимание на опыт Норвегии. Эта страна инвестирует средства в зарубежные активы с кредитными рейтингами А, АА и ААА.

Похожего мнения придерживается экономист и автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин. Он отметил, что уже сейчас большой объем активов ЕНПФ работает на экономику страны, а вложение дополнительных 500 млрд тенге в банки второго уровня выглядит крайне рискованной инвестицией.

"Пенсионный фонд должен двигаться в сторону максимальной диверсификации для того, чтобы страновые или секторальные риски не могли в будущем повлиять на его доходность", – отмечает эксперт.

Стоит отметить, что ранее некоторые финансовые эксперты предложили пенсионному фонду внедрить менее консервативное инвестиционное управление в целях повышения доходности как по внешним, так и по внутренним активам, которые также подразумевали увеличение доли инвестиций в облигации банков.