Вложение пенсионных накоплений приносит больше денег, чем взносы казахстанцев

В 2024 году инвестирование пенсионных накоплений принесло вкладчикам ЕНПФ дополнительные 2,09 трлн тенге. Это намного больше суммы, которая поступила в виде взносов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Пенсионные накопления казахстанцев постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты. Таким образом Национальный банк РК и пять частных компаний, которые являются управляющими инвестиционным портфелем (УИП) Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), приносят для казахстанцев дополнительный доход.

Стоит отметить, что всем управляющим в 2024 году удалось добиться дохода, который заметно обгоняет темпы инфляции в стране – в результате накопления казахстанцев не обесцениваются и постепенно растут.

Примечательно, инвестиционный доход, как заявили в Едином накопительном пенсионном фонде, на текущий момент намного больше, чем объем собственных взносов вкладчиков ЕНПФ.

Так, за 9 месяцев текущего года чистый инвестиционный доход казахстанцев составил 2,09 трлн тенге – это сразу на 52,3% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Для понимания: общая сумма обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, которые были собраны за это же время, достигла лишь 1,85 трлн тенге.

Стоит отметить, что инвестируются также накопления, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Их чистый инвестдоход за 9 месяцев достиг 9,06 млрд тенге при объеме взносов в 160,6 млрд тенге.

Таким образом, в текущем году активы ЕНПФ растут в первую очередь благодаря инвестированию.

Напомним, "по умолчанию" накоплениями казахстанцев управляет Нацбанк, однако каждый вкладчик самостоятельно может выбрать себе управляющего или же распределить часть накоплений на всех. О том, как перевести деньги в УИП, мы подробно рассказывали здесь.