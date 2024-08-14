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Какие улучшения нужны пенсионной системе Казахстана, рассказали в ЕНПФ

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Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В будущем государственная пенсия станет слишком маленькой. Чтобы этого избежать, эксперты советуют "привязать" ее к минимальной зарплате. Что еще нужно улучшить в системе, узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионная система Казахстана является многоуровневой, то есть выплаты осуществляются как за счет государства, так и за счет накоплений самих казахстанцев.

При этом уже сейчас многие эксперты отмечают, что систему необходимо модернизировать, иначе в будущем казахстанцы столкнутся с пенсиями, которые не смогут обеспечить адекватное качество жизни.

Предложения высказывались разные. Например, ранее аналитики предложили запретить досрочные изъятия накоплений на улучшение жилищных условий или лечение, улучшить инвестиционную политику и даже увеличить размер пенсионных взносов с 10% до 15%.

Между тем в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) также отмечают две серьезные проблемы в системе, которые необходимо решить уже сейчас:

  1. риск снижения реальных доходов пенсионеров;
  2. отсутствие устойчивого стандарта для расчета выплат в пенсионной системе.

Как решить проблемы пенсионной системы

Обе проблемы имеют общее решение. Дело в том, что на текущий момент государственная пенсия состоит из солидарной и базовой выплат. Первая стремительно сокращается, так как назначается только при наличии трудового стажа не менее 6 месяцев до 1998 года. А вторая – недостаточно быстро растет.

Между тем средний размер выплаты из ЕНПФ сильно уступает любой из составляющей государственной пенсии.

Решается данная проблема комплексно: путем "привязки" размеров пенсии к минимальной зарплате (МЗП), а не к прожиточному минимуму (ПМ), а также стабилизацией расходов бюджета на государственную пенсию на уровне не ниже 3% от ВВП.

Примечательно, что сейчас расходы госбюджета на пенсию и так составляют 3%от ВВП. Однако базовая выплата рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума, а значит, индексируется только на прогнозный уровень инфляции. В будущем это приведет к тому, что расходы на государственные пенсии снизятся до 1% от ВВП. "Привязка" к МЗП позволит этого избежать.

Прогноз ЕНПФ
Прогноз ЕНПФ. Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд
Напомним, в Казахстане также планируется ввести специально разработанную методику определения минимальной зарплаты, которая будет использовать показатель медианной зарплаты в стране и предлагать заработок адекватного размера, и, как следствие, такие же пенсии.

По итогу можно отметить, что адекватность пенсии в будущем достигается комплексным подходом: поэтапным повышением базовой пенсии, которая сможет заместить солидарную выплату, "привязка" ее к минимальной зарплате и ежегодная реальная индексация на 2%, то есть с опережением инфляции в стране.

Таким образом, пенсия в Казахстане сможет соответствовать международным стандартам, то есть замещать минимум 40% от доходов граждан, которые были у них во время трудовой деятельности.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2148882-kakie-uluchsheniya-nuzhny-pensionnoy-sisteme-kazahstana-rasskazali-v-enpf/

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