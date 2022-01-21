Какие изменения в пенсионной сфере ждут казахстанцев в 2022 году

Сфера пенсионного обеспечения в текущем году пополнится некоторыми новшествами. Они будут актуальны не только для людей в предпенсионном возрасте, но и для молодых граждан. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
В 2021 году были приняты некоторые законодательные акты, затронувшие вопросы пенсии в Казахстане.
NUR.KZ активно освещал все изменения, которые непосредственно повлияют на будущие выплаты для населения страны.
Рассмотрим подробнее новшества, актуальные на текущий год.
Рост пенсии и пенсионного возраста
С начала 2022 года размеры базовых пенсионных выплат в Казахстане увеличились на 5%.
Согласно новой методике расчета (принята в апреле 2021 года), сумма пенсионных накоплений умножается на ставку пенсионных накоплений (6,5%) и делится на 12.
Таким образом определяется размер ежемесячных выплат в первый год пенсии. А уже в последующие годы сумма этих выплат будет ежегодно увеличиваться на 5%.
Также на 7% были увеличены солидарные пенсионные выплаты – для тех, кто имеет стаж работы до 1 января 1998 года.
Следует отметить, что в текущем году увеличился возраст выхода на пенсию для женщин. Он составил 60 лет и 6 месяцев.
Напомним, что этот показатель будет повышаться ежегодно и достигнет 63 лет – сравняется с пенсионным возрастом для мужчин.
Ликвидация банков и ЕНПФ
1 мая прошлого года был принят законопроект о вкладах казахстанцев, хранящихся в ликвидируемых банках второго уровня.
Так, если казахстанцы в течение года с момента начала ликвидации банка не забрали свои деньги, то эти средства будут переведены на их личные счета в ЕНПФ.
А если банк оказался на стадии ликвидации и выплат гарантированных вкладов до принятия закона (1 мая 2021 года), то срок в 12 месяцев будет отсчитываться с момента принятия закона.
То есть, уже 1 мая 2022 года все невостребованные вклады по ликвидированным до 1 мая 2021 года банкам окажутся в пенсионном фонде. Они будут иметь статус добровольных пенсионных взносов.
Но даже после истечения этого срока казахстанцы смогут написать заявление в фонд гарантирования депозитов (КФГД) и перевести эти деньги на свой банковский счет.
Изъятие пенсионных излишков
Напомним, что в 2022 году будут изменены пороги минимальной достаточности для изъятия части пенсионных накоплений из ЕНПФ.
Однако их действие начнется только с 1 апреля текущего года, согласно поручению президента РК. До этой даты будут действовать прежние суммы минимальной достаточности.
Также следует помнить, что вместе с тем претерпели изменения и некоторые нюансы программы:
- срок подтверждения цели изъятия денег из ЕНПФ сократился до 20 рабочих дней;
- появилась возможность перевести часть накоплений на депозитные счета в "Отбасы банк".
Кроме уже принятых нововведений есть и те, что пока только ожидают их официального подтверждения.
Новинки на стадии обсуждения
На стадии обсуждений остается вопрос о предоставлении совместного пенсионного аннуитета.
Напомним, что пенсионный аннуитет – это возможность выйти на пенсию раньше срока и получать пожизненные выплаты.
То есть, деньги из ЕНПФ передаются страховой компании, которая будет обеспечивать ежемесячные выплаты до конца жизни вкладчика. Однако после его смерти деньги не передаются родственникам, а остаются у страховщика.
В некоторых случаях можно предусмотреть условия в договоре, согласно которым родственники смогут получать выплаты после смерти вкладчика в течение некоторого времени.
Обсуждаемые новшества должны позволить супругам и близким родственникам сложить суммы их накоплений в ЕНПФ, чтобы вместе оформить пенсионный аннуитет. То есть, если у одного человека денег недостаточно, а второй (супруг, родственник) имеет излишки, которыми может поделиться.
Напомним, что в 2021 году были снижены размеры накоплений, необходимых для раннего выхода на пенсию.
Так, можно оформить отложенный аннуитет уже в 45 лет. Для этого нужно накопить:
- женщинам – 7,7 млн тенге, чтобы получать ежемесячные выплаты с 52 лет;
- мужчинам – 6,1 млн тенге, и выплаты с 55 лет.
Также можно оформить аннуитет в более позднем возрасте. Но в таком случае увеличиваются размеры необходимых накоплений:
- женщины – 9 млн тенге, чтобы оказаться на пенсии в 52 года;
- мужчины – 6,7 млн тенге для оформления аннуитета в 55 лет.
Напомним, что казахстанцы могут получать пенсионные выплаты в более раннем возрасте за счет добровольных пенсионных взносов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1952133-kakie-izmeneniya-v-pensionnoy-sfere-zhdut-kazahstantsev-v-2022-godu/